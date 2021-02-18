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۳۰ بهمن ۱۳۹۹، ۲۳:۳۹

بخشدار کلاترزان خبر داد؛

بهره مندی تمام روستاهای کلاترزان از نعمت گاز طبیعی

بهره مندی تمام روستاهای کلاترزان از نعمت گاز طبیعی

سنندج- بخشدار کلاترزان گفت: تنها چهار روستای این بخش از نعمت گاز بهره مند نیستند که با برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۰ دغدغه اهالی این روستاها هم رفع خواهد شد.

حامد راست خدیو در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در فصل بهار طرح گازرسانی به روستای سالیان و سه روستای مسیر انجام خواهد شد و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ تمامی روستاهای این بخش از نعمت گاز بهره مند شوند.

وی افزود: بخش کلاترزان دارای روستاهای صعب العبور بوده و همین شرایط جغرافیایی کار را برای فعالیت‌های زیربنایی سخت می‌کند.

راست خدیو اظهار کرد: در سایه مجاهدت‌ها و تلاش‌های شبانه روزی دستگاه‌ها و نهادهای خدمت رسان شاهد تحولات شگرفی در بخش کلاترزان هستیم که بهره مندی روستاهای این منطقه از نعمت گاز طبیعی یکی از این دستاوردهاست.

وی افزود: توسعه در هر جامعه زمانی محقق می‌شود که امنیت در آن منطقه پایدار باشد و باید قدردان این نعمت الهی باشیم و از امنیت پایدار منطقه حفاظت کنیم.

راست خدیو اظهار داشت: سال ۱۴۰۰ شاهد بهره برداری از طرح‌های بزرگ عمران و آبادانی در بخش کلاترزان خواهیم بود که بهره برداری از پروژه چهار هزار و ۲۰۰ هکتاری باغات پایاب سد آزاد از مهمترین این طرح هاست که برای صدها نفر از اهالی این بخش اشتغال پایدار ایجاد می‌کند.

کد مطلب 5150619

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