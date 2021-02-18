بهره مندی تمام روستاهای کلاترزان از نعمت گاز طبیعی

حامد راست خدیو در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در فصل بهار طرح گازرسانی به روستای سالیان و سه روستای مسیر انجام خواهد شد و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ تمامی روستاهای این بخش از نعمت گاز بهره مند شوند.

وی افزود: بخش کلاترزان دارای روستاهای صعب العبور بوده و همین شرایط جغرافیایی کار را برای فعالیت‌های زیربنایی سخت می‌کند.

راست خدیو اظهار کرد: در سایه مجاهدت‌ها و تلاش‌های شبانه روزی دستگاه‌ها و نهادهای خدمت رسان شاهد تحولات شگرفی در بخش کلاترزان هستیم که بهره مندی روستاهای این منطقه از نعمت گاز طبیعی یکی از این دستاوردهاست.

وی افزود: توسعه در هر جامعه زمانی محقق می‌شود که امنیت در آن منطقه پایدار باشد و باید قدردان این نعمت الهی باشیم و از امنیت پایدار منطقه حفاظت کنیم.

راست خدیو اظهار داشت: سال ۱۴۰۰ شاهد بهره برداری از طرح‌های بزرگ عمران و آبادانی در بخش کلاترزان خواهیم بود که بهره برداری از پروژه چهار هزار و ۲۰۰ هکتاری باغات پایاب سد آزاد از مهمترین این طرح هاست که برای صدها نفر از اهالی این بخش اشتغال پایدار ایجاد می‌کند.