سازوکار دولت برای کنترل قیمت و تامین کالاهای شب عید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور از ساز و کار دولت برای کنترل قیمت و تامین کالاهای شب عید خبر داد و گفت: در جلسهای که با حضور رئیسجمهور و وزرای جهاد کشاورزی و صمت و قائم مقام جدید امور بازرگانی و بازار برای پایین آمدن قیمتهای فعلی مرغ و تخم مرغ و تامین کالاهای مورد نیاز شب عید مانند میوه و آجیل برگزار شد، سازوکاری مطرح شد.
واعظی گفت: وزرای جهاد کشاورزی و صمت قول دادند با جدیت این موضوع را دنبال کنند.
وی افزود: در بخش نظارت وزارت صمت نیز حدود ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر حضور دارند که قرار است تجهیزات مورد نیاز آنها برای نظارت نیز بیشتر شود.
رئیس دفتر رئیسجمهور درباره کمک به افراد کم درآمد، گفت: طبق قرار قبلی، کمکهای ۴ ماهه دولت تا فروردین ادامه دارد، اما هنوز تصمیم خاصی برای تامین سبد کالای این افراد برای شب عید در نظر گرفته نشده است، چون همه امکانات را پیش خور کردیم.
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