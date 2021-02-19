واژگونی خودرو سمند در کاشان با ۱۵ سرنشین/۳ نفر فوت کردند

سیدمنصور میرابوطالبی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو در حدفاصل دو عوارضی کاشان در آزاد راه امیر کبیر مقابل مسکن مهر اظهار داشت: مأموران امداد نجات هلال احمر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه خودرو سمند واژگون شده بود، ابراز داشت: متأسفانه در این حادثه سه نفر از سرنشینان حادثه در دم جان خود را از دست دادند.

رئیس جمعیت هلال احمر کاشان با اشاره به اینکه این خودرو سمند ۱۵ سرنشین داشت، خاطرنشان کرد: به گفته مصدومان تمام سرنشینان این خودرو از اتباع بودند.

وی همچنین با اشاره به اینکه هشت نفر نیز در این حادثه مصدوم شدند، بیان داشت: مصدومان با آمبولانس‌های مرکز اورژانس و هلال احمر کاشان به مراکز درمانی منتقل شدند.

میرابوطالبی افزود: طبق شواهد موجود و به گفته سرنشینان، راننده این دستگاه خودرو سمند بعد از واژگونی از محل حادثه گریخت.