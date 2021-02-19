  1. استانها
  2. اصفهان
۱ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۰۹

رئیس جمعیت هلال احمر کاشان خبر داد؛

واژگونی خودرو سمند در کاشان با ۱۵ سرنشین/۳ نفر فوت کردند

واژگونی خودرو سمند در کاشان با ۱۵ سرنشین/۳ نفر فوت کردند

کاشان - رئیس جمعیت هلال احمر کاشان از واژگونی خودرو سمند در کاشان با ۱۵ سرنشین خبر داد.

سیدمنصور میرابوطالبی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو در حدفاصل دو عوارضی کاشان در آزاد راه امیر کبیر مقابل مسکن مهر اظهار داشت: مأموران امداد نجات هلال احمر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه خودرو سمند واژگون شده بود، ابراز داشت: متأسفانه در این حادثه سه نفر از سرنشینان حادثه در دم جان خود را از دست دادند.

رئیس جمعیت هلال احمر کاشان با اشاره به اینکه این خودرو سمند ۱۵ سرنشین داشت، خاطرنشان کرد: به گفته مصدومان تمام سرنشینان این خودرو از اتباع بودند.

وی همچنین با اشاره به اینکه هشت نفر نیز در این حادثه مصدوم شدند، بیان داشت: مصدومان با آمبولانس‌های مرکز اورژانس و هلال احمر کاشان به مراکز درمانی منتقل شدند.

میرابوطالبی افزود: طبق شواهد موجود و به گفته سرنشینان، راننده این دستگاه خودرو سمند بعد از واژگونی از محل حادثه گریخت.

کد مطلب 5150777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها