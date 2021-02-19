به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی شاهچراغی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرری ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی با اشاره به فرا رسیدن ولادت حضرت علی (ع) اظهار داشت: ماه رجب ماه بخشش و دعا می‌باشد، ما علی و فضایلش را نمی‌شناسیم و بهترین بهره برداری از این ماه طلب استغفار است.

شاهچراغی با تاکید بر اهمیت برگزاری سالم انتخابات و حضور حداکثری همه مردم پای صندوق‌های رأی افزود: این که برخی می‌گویند اگر همه اقشار و مردم در این حماسه و اتفاق مهم شرکت نکردند مهم نیست، به اندازه‌ای مردم پای صندوق‌های رأی حاضر شوند که کاندیداهای ما رأی بیاورند تفکری ناصحیح است.

امام جمعه ری عنوان داشت: انتخاب فردی تأثیر گذار که گره گشا باشد و تصمیم سازی کند بسیار با اهمیت است، اگر در انتخابات حضور مؤثر پیدا کنیم و با بصیرت اصلح را انتخاب کنیم خطاها اتفاق نمی‌افتد، اگر چه باید بپذیریم که در بعضی از انتخاب‌هایمان اشتباه کرده ایم.

خطیب جمعه ری بیان داشت: مقام معظم رهبری در جمع مردم آذربایجان در خصوص برجام فرمودند؛ دشمنان باید بدانند که وعده و شعار ندهند اگر در عمل تحریم‌ها را برداشتند و مردم آثار آنها را حس کردند در جلسات مذاکره شرکت می‌کند.

وی با بیان اینکه مردم در شرایط اقتصادی سختی به سر می‌برند گفت: مهمترین موضوع روز جامعه مشکل اقتصادی مردم است و حل این مشکل به بسیج عمومی و عزم انقلابی نیاز دارد.