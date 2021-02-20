به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابراهیمی در جلسه کمیته محرومیت زدایی کنگره ملی شهدای استان یزد از تحت پوشش بیمه قرار دادن هزار روستایی و عشایری که هیچ‌گونه درآمدی ندارند خبر داد و اظهار کرد: در تلاشیم این تعداد را به ۴ هزار نفر به نیت شهدای استان افزایش دهیم.

وی، مدت زمان پوشش رایگان این بیمه را شش ماه اعلام کرد و گفت: مستمری بازنشستگی با پرداخت حداقل ۱۵ سال سابقه بیمه و ۶۵ سال سن، فوت و یا از کار افتادگی پس از یک سال پرداخت حق بیمه، انتقال سابقه بیمه صندوق روستاییان و عشایر به صندوق دیگر و … از جمله مزایای این بیمه است.

مدیرکل امور روستاها و شوراهای استان یزد و رئیس کمیته محرومیت زدایی دومین کنگره ملی شهدای استان نیز در این جلسه با بیان اینکه از ۴۰ خدمت شاخص کنگره شهدای امسال ۱۰ خدمت آن مرتبط با کمیته محرومیت زدایی است، گفت: تا کنون اقدامات ماندگار و قابل توجهی برای روستاییان در مناطق محروم انجام شده است.

محمود زارع رشکوییه با اشاره به بیمه رایگان روستاییان مناطق محروم افزود: افراد در همه شهرستان‌ها بر اساس جمعیت شناسایی شده و با نام و یاد شهدا تحت پوشش بیمه روستایی قرار می گیرند.

سرهنگ علی نوری زاده، معاون هماهنگ کننده سپاه الغدیر استان یزد نیز در این نشست با بیان اینکه این اقدامات در ذهن مردم باقی خواهد ماند، گفت: امیدواریم با همکاری دستگاه های حمایتی تعداد بیشتری از محرومان را تحت پوشش بیمه روستایی قرار دهیم.