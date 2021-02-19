تکذیب انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان

محمد نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به شایعه انتخاب حمید درخشان به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال بزرگ‌سالان باشگاه مسجدسلیمان اشاره کرد و گفت: مذاکرات خود را با گزینه‌های مختلفی آغاز کردیم و حضور هیچ مربی در تیم نفت مسجدسلیمان قطعی نشده است.

وی با بیان اینکه تکلیف سرمربی جدید تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان را تا فردا شب مشخص می‌کنیم، عنوان کرد: در تلاش هستیم با انتخاب سرمربی جدید، برنامه‌هایی را برای حضور در نیم‌فصل دوم انجام دهیم.

مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان افزود: پس از انتخاب سرمربی با نظر وی تیم را در صورت نیاز تقویت خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی سرمربی سابق تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان بیست و ششم بهمن قرارداد خود را با این باشگاه فسخ کرده است.