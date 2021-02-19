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۱ اسفند ۱۳۹۹، ۲۲:۱۴

توسط مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان انجام شد؛

تکذیب انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان

تکذیب انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان

مسجدسلیمان- مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان گفت: انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان قطعی نشده و اخبار منتشر شده، تکذیب می‌شود.

محمد نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به شایعه انتخاب حمید درخشان به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال بزرگ‌سالان باشگاه مسجدسلیمان اشاره کرد و گفت: مذاکرات خود را با گزینه‌های مختلفی آغاز کردیم و حضور هیچ مربی در تیم نفت مسجدسلیمان قطعی نشده است.

وی با بیان اینکه تکلیف سرمربی جدید تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان را تا فردا شب مشخص می‌کنیم، عنوان کرد: در تلاش هستیم با انتخاب سرمربی جدید، برنامه‌هایی را برای حضور در نیم‌فصل دوم انجام دهیم.

مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان افزود: پس از انتخاب سرمربی با نظر وی تیم را در صورت نیاز تقویت خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی سرمربی سابق تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان بیست و ششم بهمن قرارداد خود را با این باشگاه فسخ کرده است.

کد مطلب 5151116

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