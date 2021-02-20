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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۲:۱۵

وزیر صمت:

قانون آزادسازی معادن به زودی در کشور اجرا می شود

قانون آزادسازی معادن به زودی در کشور اجرا می شود

یزدـ وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون آزادسازی معادن ظرف چند هفته آینده در کشور اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر شنبه در ادامه سفر خود به استان یزد در مراسم افتتاح نیروگاه ۱۰ مگاواتی چادرملو در اردکان اظهار داشت: قانون آزادسازی معادن مدتها بود که اجرا نشده که با همراهی دولت و مجلس به زودی و ظرف چند هفته آینده اجرا می‌شود.

وی عنوان کرد: این قانون یک فرصت طلایی برای معدنکاران کشور است و سرمایه‌های جدیدی در حوزه معادن صورت خواهد گرفت البته شاید مخالفت‌هایی و شاید پارتی بازی‌هایی در این زمینه وجود داشته باشد اما مقاومت کرده و قانون را اجرایی می‌کنیم.

رزم حسینی با اشاره به وضعیت معیشتی و فشارهای اقتصادی بین المللی گفت: وزارت صنعت و مجموعه دولت با توجه به بضاعتی که دارند در زمینه فراوانی کالا حرکت کرده‌اند و امروز کالاها در گمرکات ما با کمترین ماندگاری آزادسازی می‌شوند.

وزیر صمت بیان کرد: روان سازی اقتصاد وارداتی از برنامه‌های وزارت صمت است و دولت مذاکراتی در این زمینه انجام داده و صادرکنندگان ما متعهد و انسان‌های شریفی هستند و به زودی مشکلات آنها نیز برطرف خواهد شد.

رزم حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، استان یزد را استانی توسعه یافته خواند و گفت: این استان به زودی به استان صنعتی کشور تبدیل خواهد شد و یکی از مهمترین اقدامات نظام جمهوری اسلامی و بعد از انقلاب، انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران بود.

وی ادامه داد: این طرح یکی از طرح‌های ناباورانه بود که اوایل با دید تمسخر به آن نگاه می‌کردند و حتی برخی مانع اجرا این طرح می‌شدند اما امروز با همراهی افراد خلاق و بزرگان، بخشی از این امر محقق شده و امروز دیگر صحبت از خط دوم و سوم انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران است.

وزیر صمت عنوان کرد: این خط ۸۲۰ کیلومتر طول دارد و برای ۱۶ هزار نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد کرده که امیدواریم این پروژه قبل از پایان سال جاری به شهرستان اردکان و به مجتمع چادرملو برسد.

وی، معادن را ابزار توسعه و آبادانی هر کشوری دانست و گفت: ایران کشوری نفت خیز است اما معدن خیز نیز هست اما کمترین حرکت را در حوزه اکتشافات معدنی کشور داشتیم که در این دولت و دولت بعدی به سمت اکتشافات جدید معدنی حرکت می‌کنیم و توسعه صنایع معدنی را انجام خواهیم داد.

به گزارش مهر، در این مراسم نیروگاه خورشیدی شهید فخری زاده چادرملو در اردکان با سرمایه گذاری هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

ظرفیت این نیروگاه ۱۰ مگاوات از نوع ردیاب تک محوره است و سالانه ۲۶ میلیون کیلووات ساعت برق تولید می‌کند و در فضایی به وسعت ۳۰ هکتار راه اندازی شده است.

کد مطلب 5151128

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