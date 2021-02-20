به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی، بعدازظهر شنبه در جلسه مشترک دستگاه‌های نظارتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد که برای نخستین بار با حضور امام جمعه یزد برگزار شد، اظهار داشت: در آستانه گام دوم انقلاب مهمترین چالش این کشور، چالش اقتصادی است و اگر می خواهیم کشوری عزتمند، بزرگ که لایق ایرانیان است، باشیم، باید باور فکری، ذهنی، فرهنگی و همه و همه پای نهضت اقتصادی بیایند.

وی عنوان کرد: کشوری که از سرمایه مادی و اجتماعی خوبی برخوردار است، شایسته پیشرفت و آبادانی است و باید تلاش کنیم به این نقطه برسیم.

رزم حسینی بیان کرد: دشمنان ما نمی خواهند که ایران ما در خاورمیانه یک کشور قوی و مستقل باشد و ما باید در این عرصه با هر مسئولیتی استقامت به خرج دهیم و مطالبه جدی کنیم.

وی با بیان اینکه موانع داخلی و خارجی بسیاری در این مسیر داریم، اظهار داشت: شرط پیروزی و موفقیت در استان یزد همدلی و همزبانی است و در کنار آن همواره راهبردهای صنعتی ۶۰ سال پیش که برای ایران را می نوشتند را بخوانید و ببینید که چالش های آبی پیش بینی شده بود اما بزرگمردان کار را شروع کردند.

رزم حسینی عنوان کرد: انتقال آب خلیج فارس به یزد اتفاق مبارکی بود که برای یزد افتاد و خط دوم را نیز به سرعت آغاز خواهیم کرد. مقدمات کار فراهم شده که این خط در نهایت برای توسعه صنعتی به اصفهان می رسد.



وزیر صمت از آغاز عملیات اجرایی خط دوم انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران و شرق کشور به منظور توسعه صنایع استانهای یزد اصفهان، کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی در آینده ای نزدیک و به دستور رئیس جمهور خبر داد و گفت: خوشبختانه عملیات اجرایی انتقال اب به صنایع اردکان در قالب مرحله اول انجام شده و به زودی آب خلیج فارس به اردکان یزد می رسد.

وی ادامه داد: کشوری که موفق شده از یک وارد کننده فولاد به صادر کننده تبدیل شود، کشوری که از وارد کننده سیمان به صادر کننده و از وارد کننده برق به صادر کننده تبدیل شده یا کشوری که تجارتش در سال ۵۷ حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود اکنون رکورد صادرات را زده است، باید به رشد اقتصادی برسد.

وزیر صمت با اشاره به پدیده مهاجرت تاکید کرد: چرا وقتی معادن در روستاها شروع به بهره برداری کردند امروز باید شاهد مهاجرت روستاییان به شهرها باشیم.