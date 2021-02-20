به تلاش برای جلوگیری از فروش سلاح به ایران ادامه می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در سخنانی گفت که واشنگتن به متقاعد کردن کشورها برای اجتناب از فروش سلاح به ایران ادامه خواهد داد.

«ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری خود گفت: ما بدون در نظر گرفتن ساختار تحریم‌های ایران در سازمان ملل، به استفاده از اختیارات خود جهت منصرف کردن کشورها از تامین سلاح برای ایران ادامه خواهیم داد.

وی همچنین افزود که پس گرفتن ادعای اجرای مکانیسم ماشه برای تقویت ظرفیت آمریکا در استفاده از شورای امنیت مفید است.

این ادعا در حالی است که طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، محدودیت خرید و فروش تسلیحات متعارف به ایران و از ایران از مهرماه گذشته به پایان رسید.

پیش از این «ریچارد میلز» نماینده موقت آمریکا در سازمان ملل متحد در نامه‌ای خطاب به ۱۵ عضو شورای امنیت، که به رؤیت خبرگزاری رویترز رسید، گفت که ایالات متحده درخواست دولت پیشین این کشور مبنی بر احیای تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در ماه سپتامبر را پس می‌گیرد.

«آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا نیز روز پنج شنبه به متحدان اروپایی این کشور گفت که دولت «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا آماده گفتگو با ایران پیرامون بازگشت دو کشور به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ است.

گفتنی است که دولت پیشین آمریکا به ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» در ماه مه ۲۰۱۸ از توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام خارج شد. در پی آن، «مایک پمپئو» وزیر خارجه پیشین آمریکا در آگوست ۲۰۲۰ مدعی شد که یک فرآیند سی روزه را در شورای امنیت سازمان ملل آغاز کرده که به احیای تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران و ممانعت از انقضای تحریم تسلیحاتی ایران منجر می‌شود.

در واکنش به این اظهارات پمپئو، سیزده عضو از پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل این اقدام واشنگتن را فاقد اعتبار خواندند؛ چون به باور آنها پمپئو درصدد بهره برداری از سازوکار پیش بینی شده در توافقی بود که دولت ترامپ پیش‌تر از آن خارج شده بود.

دولت ترامپ این ادعای بی اساس را مطرح می‌کرد که مکانیسم بازگشت تحریم‌ها- موسوم به مکانیسم ماشه- را فعال کرده است؛ زیرا به زعم آنها، قطعنامه سازمان ملل که توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ را تأیید کرد، از ایالات متحده همچنان به عنوان یک عضو این توافق نام می‌برد.