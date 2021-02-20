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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۸:۳۱

واکنش صدر به مصاحبه «رغد صدام»:

بعثی ها هیچ جایی در عراق ندارند

بعثی ها هیچ جایی در عراق ندارند

رهبر جریان صدر به سخنان اخیر دختر دیکتاتور سابق عراق در جریان مصاحبه با شبکه العربیه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار العراق، مقتدی صدر رهبر جریان صدر در واکنش به مصاحبه اخیر رغد صدام، دختر دیکتاتور پیشین عراق با شبکه العربیه اعلام کرد: از پارلمان و دولت می‌خواهیم که فعالیت‌های کمیته ریشه‌کنی حزب تروریست بعث و نه هیئت بازخواست و عدالت را برای مقابله با اقدامات بعثی‌ها وارد مرحله اجرایی کنند چرا که در غیر اینصورت ما به شیوه خودمان عمل می‌کنیم.

صدر تاکید کرد: بعثی‌ها هیچ جایی در عراق دوست داشتنی ندارند؛ حتی اگر بخواهند در پوشش جدید وارد شوند.

وی اضافه کرد: ما در کمین آنها نشسته‌ایم چرا که جنایات صدام و گورهای دسته جمعی و قطع گوشها و  دستها و کشتن علما را به یاد می‌آوریم.

رغد صدام، دختر دیکتاتور پیشین عراق در مصاحبه با شبکه العربیه گفته است: من از بازگشتم به عراق اطمینان خاطر دارم. آنجا وطن من است.

در همین خصوص، یکی از کمیته های پارلمان عراق از وزارت خارجه این کشور خواست که سفیران عربستان و اردن را به دلیل مصاحبه شبکه العربیه با رغد صدام و اقامت وی در اردن احضار کند. رغد صدام از زمان سقوط رژیم دیکتاتور سابق عراق در سال ۲۰۰۳ تاکنون، در اردن به سر می‌برد.

کد مطلب 5151178
فاطمه صالحی

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