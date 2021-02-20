  1. استانها
  2. گلستان
۲ اسفند ۱۳۹۹، ۸:۲۰

مدیرکل انتقال خون گلستان:

۴۱ هزار واحد خون در گلستان اهدا شد

۴۱ هزار واحد خون در گلستان اهدا شد

گرگان- مدیرکل انتقال خون گلستان گفت: در ۱۰ ماه امسال ۴۰ هزار و ۸۲۸ واحد خون در گلستان اهدا شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۳۴ درصد کاهش یافته است.

یه گزارش خبرنگار مهر، سیدصادق بنی عقیل شامگاه جمعه در خصوص آمار ۱۰ ماهه اهدای خون استان اظهار کرد: با توجه به شیوع کرونا در سال ۹۹ بار مراجعات کاهش یافته اما میزان خون دهی کاهش نیافته است.

وی افزود: در ۱۰ ماه امسال ۴۰ هزار و ۸۲۸ واحد خون گیری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۳۴ درصد کاهش یافته و در میانگین سرانه کشور جایگاه خوبی داریم.

بنی عقیل اضافه کرد: میزان خون گیری از خانم ها ۷.۰۲ درصد بوده و رشد ۱.۶ درصدی را شاهد هستیم.

مدیرکل انتقال خون گلستان گفت: در ۱۰ ماه میزان مراجعه و خون گیری اهداکنندگان بار اول هفت درصد رشد یافته و از هر هزار نفر نفر ۲۶.۵ اهدا کنندگان مستمر هستند که در کشور رتبه ۱۴ قرار داریم.

وی ادامه داد: از لحاظ افزایش سطح سلامت و سابقه رتبه ۱۰ در کشور را داشته و ۶۷ درصد اهدا کنندگان را افراد با سابقه مستمر تشکیل می‌دهند.

بنی عقیل در خصوص شرایط سنی گفت: ۶۷ درصد اهدا کنندگان ۲۵ سال تا ۴۴ سال بوده و در این مدت توانستیم ۱۰۰ درصد نیاز بیمارستان‌ها را تامین کنیم.

مدیرکل انتقال خون گلستان بیان کرد: در ۱۰ ماهه حدود ۶۹ هزار واحد پلاکت، پلاسما، گلبول قرمز و غیره به مراکز درمانی توزیع شده و در سال ۹۹ هم ۴۸۴ واحد اهدای پلاکت فرزیس داشتیم.

وی از کاهش ذخایر خونی استان در گروه های +o و +B خبرداد و گفت: در گروه های -O و +A و +AB هم در لب مرز هستیم.

کد مطلب 5151179

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها