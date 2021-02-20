۴۱ هزار واحد خون در گلستان اهدا شد

یه گزارش خبرنگار مهر، سیدصادق بنی عقیل شامگاه جمعه در خصوص آمار ۱۰ ماهه اهدای خون استان اظهار کرد: با توجه به شیوع کرونا در سال ۹۹ بار مراجعات کاهش یافته اما میزان خون دهی کاهش نیافته است.

وی افزود: در ۱۰ ماه امسال ۴۰ هزار و ۸۲۸ واحد خون گیری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۳۴ درصد کاهش یافته و در میانگین سرانه کشور جایگاه خوبی داریم.

بنی عقیل اضافه کرد: میزان خون گیری از خانم ها ۷.۰۲ درصد بوده و رشد ۱.۶ درصدی را شاهد هستیم.

مدیرکل انتقال خون گلستان گفت: در ۱۰ ماه میزان مراجعه و خون گیری اهداکنندگان بار اول هفت درصد رشد یافته و از هر هزار نفر نفر ۲۶.۵ اهدا کنندگان مستمر هستند که در کشور رتبه ۱۴ قرار داریم.

وی ادامه داد: از لحاظ افزایش سطح سلامت و سابقه رتبه ۱۰ در کشور را داشته و ۶۷ درصد اهدا کنندگان را افراد با سابقه مستمر تشکیل می‌دهند.

بنی عقیل در خصوص شرایط سنی گفت: ۶۷ درصد اهدا کنندگان ۲۵ سال تا ۴۴ سال بوده و در این مدت توانستیم ۱۰۰ درصد نیاز بیمارستان‌ها را تامین کنیم.

مدیرکل انتقال خون گلستان بیان کرد: در ۱۰ ماهه حدود ۶۹ هزار واحد پلاکت، پلاسما، گلبول قرمز و غیره به مراکز درمانی توزیع شده و در سال ۹۹ هم ۴۸۴ واحد اهدای پلاکت فرزیس داشتیم.

وی از کاهش ذخایر خونی استان در گروه های +o و +B خبرداد و گفت: در گروه های -O و +A و +AB هم در لب مرز هستیم.