بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان اظهار داشت: شاخص کیفی هوای این شهر طی ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۷ صبح امروز با قرار گرفتن بر روی عدد ۱۱۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

وی گفت: روز گذشته نیز میانگین شاخص کیفی هوای شهر اصفهان با قرار گرفتن بر روی عدد ۷۰ در وضعیت سالم ثبت شده بود.

مدیر امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر شاخص‌ها در استانداری ۱۳۷، پروین ۱۲۷ و خرازی ۱۰۶ قرار دارد، اضافه کرد: کیفیت هوا در این ایستگاه‌ها در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

وی ادامه داد: کیفیت هوا در ایستگاه‌های رودکی ۶۳ و سگزی ۷۲ در وضعیت سالم ثبت شده است.

صادقیان ادامه داد: در حال حاضر ایستگاه‌های پایش هوا در دیگر شهرستان‌های استان اصفهان از مدار خارج شده است.