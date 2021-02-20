به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، فاطمه کاهی گفت: مشکل جایگاهها به علت قطع شدن سرور بانک عامل جایگاههای سوخت از ساعت ۱۲ تا ۱۲:۱۵ بود که دلیل آن بازراهاندازی (ریست) سرور بانک بوده است.
وی با تاکید بر اینکه این مشکل بلافاصله مرتفع گردید گفت: با توجه به اینکه شب جمعه، سهمیه سوخت خودروها در کارتهای سوخت واریز شده طبیعی بود که روز جمعه جایگاههای سوخت روز تقریباً شلوغی را سپری کنند بنابراین قطعی سامانه پرداخت هرچند کوتاه مدت صفهایی را در مقابل جایگاهها ایجاد کرد.
مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تاکید کرد: هم اکنون تمامی جایگاهها فعال هستند و هیچ مشکلی گزارش نشده است.
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