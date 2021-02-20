۷۵ درصد اعتبارات سد نرماب تخصیص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس امور پایش و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سد نرماب بازدید کرد.

در این بازدید مطرح شد که از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار سد نرماب در سال جاری ۲۹۰ میلیارد تومان اختصاص یافته و ۱۱۰ میلیارد تومان باقی مانده است.

رئیس امور پایش و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این بازدید بر تامین باقی مانده اعتبارات تا سقف ۴۰۰ میلیارد تومان برای آبگیری سد در اردیبهشت ۱۴۰۰ تاکید کرد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان هم در این بازدید گفت: از پنج روستایی که در داخل مخزن سد قرار می‌گیرد روستای جنگلده بالا در این مرحله باید جابجا شود.

سید محسن حسینی افزود: در انتهای سال ۹۸ زمین سایت خریداری شد و هم اکنون حدود ۶۰ خانه توسط بنیاد مسکن در حال ساخت است و حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی بیان کرد: برای ساخت مابقی خانه‌ها هم در حال اجرای اقدامات هستیم.

حسینی با اشاره به اینکه سد نرماب بزرگترین، مهمترین و حساس‌ترین سد استان است، بیان کرد: ۵۵۰ هزار خانوار از آب شرب این سد بهره مند می‌شوند و مهار بخش زیادی از سیلاب شرق استان، آبیاری هزاران هکتار اراضی و تامین ۱۰ میلیون متر مکعب آب صنعت از دیگر مزایای این سد بزرگ دراستان است که با تامین اعتبار و آبگیری اولیه سد تا اردیبهشت ۱۴۰۰ می‌توان از آن بهره مند شد.