تامین برق رمز ارزها بدون اختصاص یارانه انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رجبی مشهدی در خصوص جزئیات استفاده از این طرح افزود: طبق مصوبه هیئت وزیران و ابلاغیه وزارت نیرو، نیروگاههای مقیاس کوچک باید جدید بوده و به شبکه سراسری برق متصل نباشند و البته سوخت این نیروگاهها یارانه دریافت نمیکنند و قیمت گاز آنها معادل ۷۰ درصد قیمت گاز صادراتی محاسبه میشود.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۶۵۰ مگاوات ظرفیت مصوبه نیروگاههای مقیاس کوچک در کشور است ادامه داد: سالانه ۲۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک در کشور به شبکه برق متصل میشوندکه قیمت خرید تضمینی برق آنها نیز ۶۰۰ تومان به ازای هر پرکیلووات ساعت و ۸ برابر قیمت فروش برق به مشترکان است.
رجبی مشهدی افزود: مراکز استخراج رمز ارز میتوانند علاوه بر نیروگاههای مقیاس کوچک، برق مورد نیاز خود را از نیروگاههای تجدیر پذیر تازه تأسیس تأمین کنند که این نیروگاهها علاوه بر مصرف نداشتن سوخت میتوانند به شبکه برق متصل باشند.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: استفاده از این نیروگاهها میتواند زمینه توسعه نیروگاههای تجدید پذیر را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه مراکز استخراج رمز ارز برق را بدون یارانه دریافت خواهند کرد، گفت: به مراکز غیر مجاز توصیه میشود پیش از برخورد قضائی و پرداخت خسارت به دلیل استفاده غیر مجاز از برق برای استخراج رمز ارز، مجوز فعالیت را از وزارت صمت دریافت کنند تا وزارت نیرو نیز برق این مراکز را از روشهای تعیین شده اختصاص دهد.
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