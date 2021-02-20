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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۴۰

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان:

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در تالاب شادگان مشاهده نشد

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در تالاب شادگان مشاهده نشد

شادگان- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان گفت: پایش بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در حیات وحش شادگان آغاز شده و تاکنون مورد مشکوکی از شیوع این بیماری گزارش نشده است.

رحیم مجدمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تاکنون موردی از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در حیات وحش شادگان مشاهده نشده است، اظهار کرد: در این شهرستان یک تیم مشترک با حضور کارشناسان دامپزشکی و محیط زیست، محدوده تالاب شادگان را از نظر جمعیت و وضعیت پرندگان به صورت هفته‌ای مورد پایش قرار می‌دهند.

وی افزود: بر اساس بررسی پایش‌های این گروه تاکنون هیچ موردی از مرگ‌ومیر پرندگان و یا تغییر رفتار آنها در محدوده تالاب شادگان مشاهده نشد و این امر نشان می‌دهد که این زیستگاه عاری از این نوع بیماری است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان یادآور شد: در این راستا شبکه‌های دامپزشکی و اداره محیط زیست شهرستان با دریافت هرگونه گزارش تلفات غیرعادی نسبت به انجام بازدید و در صورت لزوم نمونه‌برداری اقدام می‌کنند.

مجدمی گفت: اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از سرایت این بیماری توسط شبکه دامپزشکی و اداره محیط زیست با همکاری مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در دست انجام است.

کد مطلب 5151202

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