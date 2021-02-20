به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادی‌نیا افزود: برخورد نیسان با پیکان در جاده قزلجه به تسوج شهرستان شبستر، ۲ فوتی برجا گذاشت.

وی اظهار کرد: سه مصدوم این حادثه نیز تحت اقدامات درمانی کارشناسان اورژانس به بیمارستان‌های شبستر و سلماس انتقال یافتند.

وی اضافه کرد: در سانحه رانندگی دیگری در کلیبر بر اثر سقوط پژو ۴۰۵ به دره در محور کلیبر- آینالو، زن ۵۵ ساله جان باخت و مرد ۵۹ ساله توسط اورژانس به بیمارستان امام خمینی (ره) کلیبر منتقل شد.

سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی گفت: در سومین سانحه رانندگی واژگونی مزدا باری، سه مصدوم را راهی بیمارستان مرند کرد.