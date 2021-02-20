  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ اسفند ۱۳۹۹، ۸:۵۹

سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی:

حوادث رانندگی در جاده‌های آذربایجان شرقی ۳ کشته درپی داشت

حوادث رانندگی در جاده‌های آذربایجان شرقی ۳ کشته درپی داشت

تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی گفت: سوانح رانندگی در جاده‌های استان طی روز جمعه، سه فوتی و هفت مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادی‌نیا افزود: برخورد نیسان با پیکان در جاده قزلجه به تسوج شهرستان شبستر، ۲ فوتی برجا گذاشت.

وی اظهار کرد: سه مصدوم این حادثه نیز تحت اقدامات درمانی کارشناسان اورژانس به بیمارستان‌های شبستر و سلماس انتقال یافتند.

وی اضافه کرد: در سانحه رانندگی دیگری در کلیبر بر اثر سقوط پژو ۴۰۵ به دره در محور کلیبر- آینالو، زن ۵۵ ساله جان باخت و مرد ۵۹ ساله توسط اورژانس به بیمارستان امام خمینی (ره) کلیبر منتقل شد.

سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی گفت: در سومین سانحه رانندگی واژگونی مزدا باری، سه مصدوم را راهی بیمارستان مرند کرد.

کد مطلب 5151224

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها