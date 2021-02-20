معاون اول رئیس جمهور برای افتتاح چند طرح اقتصادی وارد سنندج شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در این سفر یک روزه قرار است با حضور در روستای هانیس، ضمن بهره برداری از ۹۶ کیلومتر راه روستایی استان، تعدادی از طرح‌های عمرانی و اشتغالزایی روستایی را در سطح استان به صورت همزمان افتتاح کند.

همچنین با حضور معاون اول رئیس جمهور در روستای هانیس، عملیات اجرایی گازرسانی به ۱۰۰ روستای استان نیز آغاز خواهد شد.

شرکت در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کردستان و برگزاری نشست با نخبگان استان از دیگر برنامه‌های معاون اول رئیس جمهور در سفر به استان کردستان خواهد بود.