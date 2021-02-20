ارسال نخستین محموله امدادی هلال احمر زنجان به زلزله زدگان سی سخت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طاهری گفت: حمایت از سلامت انسان‌ها و کاهش آلام و رنج‌های بشری یکی از مهمترین اهداف هلال احمر به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: محموله امدادی ارسالی از جمعیت هلال احمر استان زنجان به هموطنان در سی سخت با هدف کمک به ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی انجام شده است.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: این محموله شامل ۲ و نیم تن حبوبات و ۸۰۰ بسته موادغذایی ۷۲ ساعته برای هموطنان متاثر از زلزله در شهرستان سی سخت است.

طاهری اظهار داشت: ارسال کمک‌های امدادی به این هموطنان بر اساس دستور سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: هلال احمر استان زنجان در صورت اعلام نیاز کهکیلویه و بویر احمد برای کمک‌های امدادی به هموطنان زلزله زده در سی سخت آمادگی کامل دارد.