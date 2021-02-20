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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۰۶

سرپرست جمعیت هلال احمر استان زنجان خبر داد؛

ارسال نخستین محموله امدادی هلال احمر زنجان به زلزله زدگان سی سخت

ارسال نخستین محموله امدادی هلال احمر زنجان به زلزله زدگان سی سخت

زنجان-سرپرست جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: نخستین محموله امدادی هلال احمر این استان به هموطنان زلزله زده در شهرستان سی سخت ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طاهری گفت: حمایت از سلامت انسان‌ها و کاهش آلام و رنج‌های بشری یکی از مهمترین اهداف هلال احمر به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: محموله امدادی ارسالی از جمعیت هلال احمر استان زنجان به هموطنان در سی سخت با هدف کمک به ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی انجام شده است.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: این محموله شامل ۲ و نیم تن حبوبات و ۸۰۰ بسته موادغذایی ۷۲ ساعته برای هموطنان متاثر از زلزله در شهرستان سی سخت است.

طاهری اظهار داشت: ارسال کمک‌های امدادی به این هموطنان بر اساس دستور سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: هلال احمر استان زنجان در صورت اعلام نیاز کهکیلویه و بویر احمد برای کمک‌های امدادی به هموطنان زلزله زده در سی سخت آمادگی کامل دارد.

کد مطلب 5151243

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