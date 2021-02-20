اهدای عضو بانوی ارومیه ای به ۳ نفر حیات دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی اعلام کرد، اعضای بدن "عدالت اسماعیلی ثانی" که به علت سکته دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده‌اش اهدا شد، که طی آن ۲ کلیه این بیمار مرگ مغزی شده در این شهر به ۲ بیمار این شهرستان که در صف دریافت کلیه قرار داشتند، پیوند زده شد.

همچنین کبد این فرد نیز برای اهدا به بیمارستان تبریز ارسال شده تا در آن شهر پیوند زده شود، اعضای قابل اهدای فرد مرگ مغزی شامل قلب، ریه‌ها، کبد، روده، کلیه‌ها، لوزالمعده، پانکراس و برخی بافت‌های بدن از جمله پوست، تاندون، غضروف، استخوان، مغز استخوان، دریچه قلب و قرنیه است.

در حال حاضر ۲۵ هزار نفر از بیماران در کشور در صف دریافت عضو قرار دارند و این در حالی است که تنها ۸۰۰ نفر در سال اهدای عضو می‌کنند.