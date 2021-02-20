بازدید نمایندگان کمیته ملی المپیک از ورزشگاه آستان قدس رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تفاهم شفاهی میان کمیته ملی المپیک و مسئولان ورزشگاه آستان قدس رضوی (موسسه تربیت بدنی بنیاد کرامت رضوی) قرار است نمایندگان این کمیته بازدیدی از این مجموعه داشته باشند تا امکانات آن را برای عقد تفاهم نامه نهایی ارزیابی کنند.

به همین منظور قرار است کیکاوس سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک، پیمان فخری رئیس مرکز نظارت برای تیم‌های ملی و معاون کاروان اعزامی به توکیو، محسن رضوانی عضو هیات اجرایی و علی رغبتی عضو ستاد عالی بازی‌های المپیک روز دوشنبه سفری به مشهد داشته باشند.

طبق صحبت‌های مطرح میان سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و علیرضا تاج فیروز مدیرعامل موسسه تربیت بدنی، هر یک از ورزشکاران و تیم‌های المپیکی می‌توانند تا پیش از اعزام به توکیو یک مرحله اردوی آماده سازی خود را در مشهد برگزار کنند. برگزاری این اردوها با هزینه کمیته ملی المپیک خواهد بود.

سی و دومین دوره بازی‌های المپیک تابستانی مردادماه سال آینده در توکیو برگزار خواهد شد.