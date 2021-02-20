  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۴۸

ادامه بحران سیاسی در گرجستان؛

تلاش معترضین برای برپایی چادر در مقابل پارلمان

تلاش معترضین برای برپایی چادر در مقابل پارلمان

در ادامه بحران سیاسی آغاز شده در گرجستان، معترضین با حضور در خیابان های تفلیس سعی در برپایی چادر در مقابل پارلمان این کشور داشتند که این کار با واکنش پلیس همراه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، گزارش‌ها از تفلیس (پایتخت گرجستان) حاکی از کشمکش و درگیری میان دهها نفر از فعالان سیاسی و مدنی گرجستان با نیروهای پلیس در مقابل پارلمان این کشور است.

وزارت کشور گرجستان اعلام کرده که ۲۰ نفر به دلیل سرپیچی از دستور پلیس بازداشت شده‌اند.

فعالان مخالف حکومت در اعتراض به آنچه که آن را تقلب در انتخابات پارلمانی ماه اکتبر توصیف می کنند و تداوم بحران سیاسی در گرجستان از چند ماه پیش اجتماعاتی در اطراف ساختمان پارلمان برگزار کرده‌اند. روز جمعه نیز آنها تلاش کردند که مقابل پارلمان گرجستان چادر بزنند.

پس از صدور حکم بازداشت «نیکا ملیا»، رهبر حزب مخالف دولت «جنبش متحد ملی» در روز چهارشنبه، بحران سیاسی در گرجستان تشدید شده است.

مخالفان حکومت صدور حکم بازداشت ملیا را به عنوان نمونه‌ای از سرکوب منتقدان سیاسی محکوم کرده‌اند.

نیکا ملیا به سازماندهی «اقدامات خشونت‌آمیز گسترده» در جریان تظاهرات ضد حکومتی سال ۲۰۱۹ متهم شده است. در صورت اثبات جرم در دادگاه این سیاستمدار ۴۱ ساله ممکن است به ۹ سال زندان محکوم شود.

«گیورگی گاخاریا»، نخست وزیر گرجستان روز چهارشنبه همزمان با تشدید بحران سیاسی در کشور استعفا داد و «ایراکلی گاریباشویلی» به عنوان نامزد مقام نخست وزیری معرفی شده ولی انتصاب او به این مقام مستلزم رای اعتماد پارلمان است که جلسات آن از سوی احزاب مخالف تحریم شده است.

کد مطلب 5151283
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها