آغاز اجرای گسترده طرح نسخه نویسی الکترونیک/ حذف دفترچه بیمه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی سرانجام اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک و پذیرش بیماران در مراکز درمانی و طرف قرار داد سازمان تأمین اجتماعی بدون نیاز به دفترچه بیمه، از روز اول اسفند در سراسر کشور آغاز شده است.

بر همین اساس صدور دفترچه درمانی در تمامی شعب و کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی متوقف می‌شود و بیمه شدگان و خانواده‌های آنان می‌توانند با ارائه کد ملی، جلد دفترچه درمانی و برای فرزندان بیمه شده بالای ۱۸ سال با همراه داشتن شناسنامه نسبت به دریافت خدمات درمانی اقدام کنند.

در صورت مراجعه بیمار به پزشک طرف قرارداد، پزشک پس از احراز هویت و ثبت شماره تلفن همراه (موبایل) متعلق به بیمار و انجام معاینه نسبت به ثبت خدمات پزشکی (اعم از انجام ویزیت، تجویز دارو و سایر خدمات تشخیصی و درمانی…) در سامانه نسخه الکترونیک اقدام می‌نماید. در این صورت حق‌الزحمه پزشک معالج طرف قرارداد برابر ضوابط مربوطه و به صورت بر خط (آن لاین) توسط این سازمان پرداخت خواهد شد.

همچنین اگر برخی از بیماران با دفترچه درمانی خود به پزشک مراجعه کنند، پزشک می‌تواند در صورت عدم امکان نسخه‌نویسی الکترونیک، همانند روال سابق از دفترچه درمانی بیماران برای تجویز خدمات پزشکی استفاده کرده و برگ مخصوص پزشک را کمافی‌السابق به مدیریت درمان استان ارسال کند.

بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، در حال حاضر بیش از ۲۳ هزار پزشک در کشور طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی هستند که اکثر آنها در اجرای نسخه نویسی الکترونیک با سازمان تأمین اجتماعی همکاری می‌کنند بطوری که روزانه ۱۸۰ هزار نسخه الکترونیک از سوی پزشکان طرف قرارداد تولید می‌شود و اگر هر پزشکی قصد همکاری در این زمینه را داشته باشد می‌تواند با سازمان قرار داد ببندد.

امیر عباس منوچهری معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی در مورد حذف دفترچه بیمه گفت: در ماه ۲ میلیون بار مراجعه به شعب بابت صدور و یا تمدید دفترچه درمانی داشتیم که سالانه به ۶۰ میلیون مراجعه می‌رسید و با حذف دفترچه بیمه این مراجعات از بین می‌رود که با توجه به شیوع کرونا حذف این مراجعات برای سلامت بیمه شدگان مؤثر است.

وی افزود: از سوی دیگر اجرای نسخه الکترونیک از خطا نویسی و تداخلات دارویی جلوگیری کرده و در تکمیل پرونده سلامت بیمه شدگان نیز مؤثر است.