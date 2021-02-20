پرسپولیس چگونه صدرنشین نیم فصل شد/ خروج از شوک با چند تغییر اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های نیم فصل لیگ برتر بیستم فوتبال باشگاهی کشور در حالی به پایان رسید که تیم فوتبال پرسپولیس قهرمان چهار دوره گذشته این مسابقات با کسب ۳۰ امتیاز بار دیگر در صدر جدول قرار گرفت تا نشان دهد عطش قهرمانی سیری ناپذیری در فوتبال باشگاهی کشور دارد.

شاگردان یحیی گل محمدی در حالی به قهرمانی این رقابت‌ها دست پیدا کردند که از ۱۰ بازی ابتدایی خود ۱۵ امتیاز و از پنج بازی آخر خود نیز همین تعداد امتیاز را کسب کردند تا صعودی مقتدرانه به صدر جدول داشته باشند.

شروع نچسب با شوک نایب قهرمانی در آسیا

شاگردان یحیی گل محمدی لیگ برتر بیستم را با توجه به حضور در فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آغاز کردند تا ذهن بازیکنان و هواداران این تیم بیشتر از اینکه درگیری بازی‌های داخلی شود معطوف به دیدار نهایی آسیا مقابل اولسان هیوندای کره جنوبی باشد.

با این حال پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ تن به شکست دو بر یک مقابل نماینده کره جنوبی داد تا با روحیه‌ای نامطلوب بازی‌های لیگ برتر را دنبال کند. آنها پس از بازگشت به ایران، چهار تساوی متوالی در لیگ برتر کسب کردند تا نشان دهند همچنان در شوک نایب قهرمانی آسیا هستند.

بیدار شدن از خواب زمستانی

شاگردان یحیی خیلی زود از خواب زمستانی بیدار شدند و توانستند پیکان تهران، ماشین سازی و تراکتور تبریز، مس رفسنجان و گل گهر سیرجان را در بازه زمانی کمتر از ۳۵ روز از پیش رو بردارند تا نشان دهند همچنان برای رسیدن به صدر جدول عطش دارند.

کامیابی با آلترناتیوها

پرسپولیس در حالی پنج بازی پایانی دور رفت را با پیروزی پشت سر گذاشت که محمدحسین کنعانی زادگان مدافع ملی پوش میانی خود را چهار بازی در اختیار نداشت. از این رو کمال کامیابی نیا از هافبک به دفاع آمد تا در پست غیر تخصصی خود بازی کند و بدرخشد. از سوی دیگر امید عالیشاه نیز به جمع هافبک‌های تهاجمی پرسپولیس اضافه شد تا تاثیر زیادی در پیروزی‌های این تیم با پاس گل‌های خود داشته باشد.

آقایی با احمد نور

نبود مهاجم ششدانگ در پرسپولیس باعث شد تا احمد نورالهی با ۶ گل زده بهترین گلزن این تیم در دور رفت بازی‌ها باشد. هافبکی که نه تنها در کارهای دفاعی موثر است بلکه در تمام حملات تیمش به محوطه جریمه حریفان می‌رسد و خود را در موقعیت گلزنی قرار می‌دهد.

لک بالاخره به هشت رسید

حامد لک دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس قبل از آمدن به این تیم نیز از علاقه خود به شماره ۸ بابت پوشیدن آن توسط علی کریمی یاد کرده بود. دروازه بانی که حالا با ثبت ۸ کلین شیت در دور رفت به عدد محبوب خودش رسید و توانست لقب بهترین سنگربان لیگ برتر را از آن خود کند.

پاس‌کاری بالاتر از ۵۰۰

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس در حالی به قهرمانی نیم فصل رسیدند که به طور میانگین در هر بازی حدود ۵۴۰ عدد پاس به همدیگر دادند و توانستند بهتر از هر تیم دیگری توپ را در تمام مناطق زمین به حرکت در بیاورند.