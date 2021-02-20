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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۰۷

رئیس قوه قضائیه:

کارخانه قند یاسوج به چرخه تولید باز می گردد/ظرفیت اشتغال هزار نفر

کارخانه قند یاسوج به چرخه تولید باز می گردد/ظرفیت اشتغال هزار نفر

یاسوج- رئیس قوه قضائیه گفت: کارخانه قند یاسوج، یک سرمایه و ثروت ملی است که باید هر چه سریعتر به چرخه تولید بازگردد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رئیسی در سفر به کهگیلویه و بویراحمد در بازدید از کارخانه قند یاسوج افزود: این کارخانه یک مرکز تولیدی برای استان و کشور بوده و نباید تعطیلی به این شکل طول می‌کشید.

وی با بیان اینکه پنج سال تعطیلی این کارخانه قابل توجیه نیست، اظهار داشت: واگذاری این کارخانه با همت شما کارگران، مسئولین و استاندار ابطال شده و کارخانه به چرخه تولید بازخواهد گشت.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: این کارخانه فرصتی برای ایجاد اشتغال خواهد داشت و تا هزار نفر قابلیت اشتغالزایی دارد.

وی با بیان اینکه چرخه تولید کارخانه به ناحق تعطیل شد، گفت: کارخانه در بهترین جای یاسوج قرار دارد و ظرفیت خانه‌های سازمانی از مزایای این کارخانه است.

آیت الله رئیسی اظهار داشت: این کارخانه مجاز به توقف نبوده و با اقدامات دستگاه قضائی و متولیان، این کارخانه به چرخه تولید باز می‌گردد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت انسان‌های دارای علم و متخصص و جوانان سبب می‌شود که این کارخانه از تعطیلی نجات یابد و ما هرگز اجازه نخواهیم داد، این ظرفیت مهم تعطیل شود چرا که این کارخانه یک ثروت ملی است.

کد مطلب 5151332

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