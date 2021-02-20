گسترش ویروس منحوس بی حیایی در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی پیش از ظهر شنبه در نشست تشکیلاتی تبیین نقشه راه عملیات رزمندگان سایبری اظهار کرد: در مواجهه با دشمنان امام عصر در آخر زمان که در فضای مجازی و با ابزارهای رسانه‌ای هجمه‌های فراوانی به فرهنگ قرآنی، الهی، دینی و مهدوی برنامه ریزی کرده‌اند باید فوراً با ایجاد لشکر سایبری به دفاع از دین و قرآن بپردازد.

وی با بیان اینکه فضای مجازی، فضایی است که نقش جدی در همه عرصه‌ها امروز بازی می‌کند، افزود: باید از نیروهای جوان و نوجوان در آن استفاده کنیم زیرا به فرموده امام صادق (ع) یاوران امام زمان را همین جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اینکه امروز دشمن در عرصه فضای مجازی غلبه کرده است، گفت: مواجهه با تهاجم فرهنگی باید این حوزه ساماندهی شود و مبارزه جدی را آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه در برخی موارد همانند شهادت سردار قاسم سلیمانی اقدامات خوبی در فضای مجازی انجام شد که موجب واکنش دشمنان شد، تصریح کرد: باید برای فرهنگ قرآنی و دینی به صورت جدی ورود کنیم و ساماندهی درستی از عناصر مؤمن و انقلابی داشته باشیم.

مهدوی ادامه داد: امروز متأسفانه جامعه به واسطه وجود فضای مجازی به ویروس منحوس بی حیایی مبتلا شده که این ویروس بنیان خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در مقابله با ویروس منحوس بی حیایی هیچ نهاد و وزارتخانه‌ای تاکنون همانند ویروس کرونا هشدار نداده است، افزود: ویروس بی‌حیایی صدمات فراوانی به روح و جسم و وجود افراد، خانواده‌ها و جامعه وارد کرده است. باید رزمندگان و جبهه مؤمنانه فضای مجازی شکل بگیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اینکه در ایام شیوع ویروس کرونا با به راه انداختن رزمایش مواسات و مومنانه به آسیب دیدگان از این ویروس کمک شده است، اضافه کرد: باید در نهضت مواسات برای افرادی فراهم کنیم که به واسطه فضای مجازی صدمات روحی و جانی و ایمانی و دینی دیده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت جوانان در این زمینه، افزود: باید به مرزداری در فضای مجازی از دین و قرآن بپردازیم امروز نیازمند مدافعان حرم فضای مجازی هستیم تا در برابر هجمه‌های فراوان صهیونیسم و دشمنان ایستادگی کنند.

مهدوی با بیان اینکه در این صورت است که تقوای الهی شکل می‌گیرد، تأکید کرد: انتظار داریم در این فضا به صورت جدی وارد شویم و جوانان پای کار باشند.

وی با تأکید بر اینکه حضور جوانان در فضای مجازی باید معنا بخش و هدفمند باشد، ادامه داد: حرکت در این فضا باید معنا دار و هدفمند باشند و به سمت تمدن نوین اسلامی بوده و حرکت کنیم.