به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هرچند این روزها سایت‌های فروش اینترنتی، دپارتمان استورها و مگا مال‌های شمال شهر هر کدام وزنی در تجارت کشور یافته‌اند، اما بازار تهران هنوز که هنوز است با تمام ضعف‌ها، دردسرها و کمبودهایش، قلب تپنده تجارت کشور است و داشتن یک مغازه یا دفتر در آن برای بسیاری از کسب‌وکارها اعتبار خاصی دارد.

با این همه بازار در این سال‌ها تغییرات بسیاری کرده و خطرات بسیاری از نظر تجاری و ساختاری متوجه آن شده است. این هم به خاطر بافت سنتی و فرسوده بازار است، هم به خاطر مراکز خرید مدرنی که یکی پس از دیگری در سطح شهر سبز می‌شوند. در این میان مراکز خریدی مثل سرای دلگشا سعی دارند با حضور خود در فضای بازار ضمن ارتقای استانداردهای تجاری و ایمنی فرصت جدید برای حضور تجار جوان در بازار باشند.

بازار تهران زیر سایه فرسودگی

واقعیت تلخ این است که در محدوده بازار تهران تقریباً بیش از ۹۰ درصد ساختمان‌ها فرسوده و مخروبه است و تنها حدود ۱۰ درصد آنها نوسازی شده‌اند. مسئله دیگر این است که نوسازی بافت یا بد انجام شده یا بافت تاریخی بازار را تخریب کرده است.

از طرف دیگر وجود تأسیساتی با رعایت کمترین موازین ایمنی، سازه‌های فرسوده، افزایش بار بر سازه‌های فرسوده با احداث سقف‌های طاقی ضربی و وجود خاک‌های نرم از جمله عواملی است که ریسک مخاطرات را در منطقه بازار بزرگ تهران افزایش می‌دهد. مشکل دیگر این است که بیشتر بافت ۱۰۵ هکتاری بازار تهران سنتی و به آب حساس است. در نتیجه آتش سوزی در آن مشکلی جدی و خاموش کردن آتش مشکلی جدی‌تر است.

برای درک جدی بودن خطر آتش سوزی در بازار تهران تنها کافی است سری به این منطقه بزنید و سیم کشی‌های عجیب و غریب و ناایمن سطح بازار را ببینید. یک تابستان داغ و اضافه بار سیستم‌های سرمایه می‌تواند جرقه چند آتش سوزی را بزند.

دلگشا؛ نماد امنیت، آرامش و فرهنگ ایرانی

بازار دلگشا در چنین فضایی و برای بالا بردن استانداردهای مختلف در خیابان ۱۵ خرداد ساخته شده است. سرای دلگشا اولین و آخرین مرکز خریدی نیست که در دل بازار ساخته شده است، اما سعی دارد یکی از بهترین‌ها باشد و استانداردهای موجود را به شکل محسوسی بهبود ببخشد.

بازار دلگشا می‌توانند از مزیت‌های ذاتی بازار از جمله فرهنگ، اعتبار و قدرت آن بهره‌مند شوند و ضعف‌های مختلف آن را با اتکا به شیوه‌های جدید ساخت و ساز، فروش، تبلیغات و مدیریت پر کنند. سرای دلگشا با همین رویکرد کار خود را آغاز کرد و سعی کرد مزایای سنت و مدرنیته را با هم ارائه کند.

تسهیلات ویژه به تجار جوان برای اجاره و خرید واحد تجاری

سرای دلگشا در مساحت ۵۰ هزارمتری ساخته شده است. آن طور که علیرضا جبینی، مدیر این مرکز تجاری گفته است ۱۶۰۰ واحد تجاری در ۱۰ طبقه در آن فعالیت می‌کنند که به طور متوسط هر واحد باعث اشتغال مستقیم سه نفر و اشتغال غیرمستقیم ده‌ها نفر دیگر شده است. این یعنی سرای دلگشا با احتساب نیروهای خدماتی خود مجموعاً ۵۰۰۰ شغل مستقیم ایجاد خواهد کرد.

این به آن معنا است که با محاسبه حداقل ضریب ۱ به ۱۰ بیش از ۵۰ هزار خانوار از این مجتمع سود می‌برند و به طور مستقیم و غیرمستقیم از آن منتفع خواهند شد. این عدد فارغ از مشاغل دیگری است که در حاشیه این بازار شکل می‌گیرند.

در چنین فضایی یکی از اولویت‌های اصلی مدیران سرای دلگشا حمایت از جوانان است. به گفته مدیران این مرکز تجاری آن‌های می‌خواهند امکان بهره‌مندی جوانان از تجربه بزرگان بازار را فراهم کنند. برای تحقق این هدف و تشویق تولیدکنندگان داخلی، به خصوص جوانانی که علاقه به توسعه کسب‌وکار خود هستند مدیران بازار دلگشا مشوق‌های خوبی در نظر دارند.

اگر شما خریدار یا مستأجری این مرکز تجاری با توجه به عملکرد فروشندگان از حق مالکان خود برای هزینه‌های پشتیبانی و فروش، به کسب‌وکارها کمک می‌کند و تسهیلاتی برای آنان در نظر می‌گیرد. با توجه به هزینه‌های سرسام آورد آغاز کسب و کار چنین کمکی می‌تواند بار مالی ماهانه وارد صاحبان کسب و کار را کاهش دهد.

جدای از این چنین رویکرد حمایتی و سازنده‌ای آرامش ذهنی فوق‌العاده‌ای را برای هر کسی که قصد حضور در بازار را داشته باشد فراهم می‌کند. سرای دلگشا با ایمنی فوق‌العاده، امکانات رفاهی مناسب و پارکینگی که در دست احداث دارد مزایای نسبی خوبی در برابر موارد مشابه خود در بازار دارد و با توجه به همراهی این مجموعه تجاری با جوانان می‌تواند تبدیل به سکوی پرش تجار جوان شود.

یکی از ویژگی‌ها مهم سرای دلگشا برای کسب و کارها و تجار جوان را می‌توان اهداف آن دانست. این مرکز خرید قصد دارد به نمایشگاه دائمی محصولات با کیفیت ایرانی تبدیل شود و خریداران عمده را به عنوان هدف اصلی خود انتخاب کرده است، هرچند خریداران خرد را نیز از نظر دور نداشته است.

به گفته مدیر این بازار به جز بخش کمی از محصولات سرای دلگشا که وارداتی هستند، اکثریت محصولات ارائه شده در بازار دلگشا از باکیفیت‌ترین محصولات تولید داخل کشور تأمین شده‌اند.

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