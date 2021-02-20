به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو چین، «هوا چون اینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی در مورد بازگشت به برجام گفت: ما فعالانه برای برگزاری نشستی بین المللی در مورد برجام با حضور همه طرف ها و همچنین آمریکا کمک خواهیم کرد.

وی در ادامه گفت: بازگشت هر چه زودتر و بدون پیش شرط آمریکا به برجام کلید خروج از بن بست کنونی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که این کشور دعوت اتحادیه اروپا برای انجام مذاکرات درباره موضوع هسته ای ایران با مشارکت طرف های ذیربط از جمله ایران را پذیرفته است.

هوا چون اینگ در واکنش به این موضع آمریکا گفت: پیشبرد روند بازگشت برجام به مسیر صحیح اکنون با یک فرصت نادر روبرو است. چین معتقد است که بازگشت هر چه زودتر و بدون پیش شرط آمریکا به توافق همه جانبه مساله هسته ای ایران کلید خروج از بن بست فعلی است. ما برای دستیابی به نقشه اجرایی برجام از سوی ایران و آمریکا با طرف های دیگر ارتباطات نزدیک خود را حفظ می‌کنیم. چین از همه طرف ها می خواهد برای پیشبرد جریان حل مساله هسته ای ایران از طریق گفتگوی دیپلماتیک از خود تمایل نشان دهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین اضافه کرد: ما همچنین از طرف های مربوطه درخواست می کنیم با اجرای سریع تفاهمات حاصل شده در اجلاس وزرای خارجه مساله هسته ای ایران در دسامبر سال گذشته، برای بازگشت برجام به مدار درست تلاش کنند.