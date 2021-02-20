تخریب سالن به خاطر اختلاف دو فدراسیون/ شیشه همسایه را شکستند!

به گزارش خبرنگار مهر، سالن زنده یاد محمد داودی که از ۳۰ سال پیش محل فعالیت قهرمانان سنگنوردی کشور در مجموعه ورزشی شیرودی است طی روزهای اخیر به خاطر اقدام تخریبی برخی افراد که به بخشی از دیواره و تشک‌های آن هم آسیب جدی وارد کرده، غیر قابل استفاده شده است.

دلیل این اقدام اختلافات قدیمی است که میان فدراسیون کشتی و سنگنوردی در مورد این سالن ایجاد شد و پای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی را هم به میان کشید اما پیش از اینکه مصوبات تفاهم نامه طرفین دعوی اجرا شود، تخریب شد.

ماجرا از این قرار است که به خاطر چگونگی تعبیه بخشی از دیواره سالن محمد داوودی (سنگنوردی) و قرار گرفتن آن مقابل پنجره سالن توفیق جهانبخت (کشتی)، فدراسیون کشتی خواستار جا به جایی امکانات و تجهیزات سالن سنگنوردی و تخریب کامل آن شد. این موضوع در نشست‌هایی که با حضور مسئولان فدراسیون کشتی، سنگنوردی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی برگزار شد، بررسی شد و تفاهم نامه لازم در مورد آن منعقد شد.

طبق این تفاهم نامه که اردیبهشت ماه سال جاری به امضای طرفین رسید، فدراسیون کوهنوردی و مسئولان سالن سنگنوردی زنده یاد محمد داوودی موظف به تخلیه این سالن در اول شهریورماه بودند اما انجام نشدن اینجا به جایی تا چند ماه بعد از زمان مقرر منجر به تخریب آن شد.

تخریب سالن سنگنوردی توسط فدراسیون کشتی انجام شده است

محمد طبیبی مدیر سالن زنده یاد محمد داودی با ابراز تاسف از این اتفاقات، در مورد آن و اینکه چرا طی زمان مقرر برای تخلیه سالن اقدام نشده است، به خبرنگار مهر توضیح داد.

وی در آغاز این گفتگو گفت: سالن کشتی (توفیق جهانبخت) از گذشته مجهز به سیستم هواساز و تهویه است اما رئیس فدراسیون کشتی همچنان معتقد است که برای تهویه هوای داخل سالن باید پنجره‌ها باز باشند. این در حالی است که پنجره‌های سالن کشتی و بخشی از دیواره سنگنوردی سالن رو در روی هم قرار دارند. بانوان هم در این سالن فعالیت دارند و همین مسئله مشکل ساز بود. ضمن اینکه در کل رئیس فدراسیون کشتی معتقد بود که دیواره سالن که مقابل پنجره سالن کشتی است مانع جابه جایی هوا می‌شود.

مدیر سالن زنده یاد محمد داودی تاکید کرد: به همین دلیل آقای دبیر درخواست تغییر محل سالن سنگنوردی را مطرح کرده بود. در همین راستا تفاهم نامه‌ای هم منعقد و مقرر شد تا زمینی در سالن کبکانیان در اختیار سنگنوردی گذاشته شود. از همان زمان هم مسئولان فدراسیون کوهنوردی، شرکت توسعه و حتی مدیریت مجموعه شیرودی پیگیر موضوع بودند اما ظاهراً دوستان در فدراسیون کشتی تعجیل داشتند که پیش از تخلیه سالن آن هم در روز تعطیل اقدام به تخریب بخشی از سالن ما کردند.

«طبق تفاهم نامه قرار بر این بود تا تخلیه سالن سنگنوردی اول شهریورماه انجام شود و ظاهراً به دلیل دیرکرد در این زمینه اقدام به تخریب شده است»، طبیبی در واکنش به این موضوع تاکید کرد: این تاریخ در تفاهم نامه قید شد اما به شرط اینکه امکانات لازم برای جا به جایی فراهم شود که در اختیار گذاشتن سالنی برای سنگنوردی یکی از آنها بود. چهارم دی ماه صورت جلسه تحویل موقت زمین در کبکانیان را امضا کردیم. بنابراین چطور امکان داشت که شهریورماه جا به جایی موردنظر انجام شود.

وی در پاسخ به این پرسش که «چرا در همین مدت زمان بعد از تحویل سالن اقدامات لازم صورت نگرفت؟»، گفت: پیمانکاری که در مناقصه برنده شد در موعد مقرر اقدامات لازم را انجام نداد و به همین دلیل مجبور به تکرار مناقصه شدیم.

مدیر سالن زنده محمد داودی با تاکید بر اینکه تخریب این سالن در روز ۲۲ بهمن ماه انجام شد، ادامه داد: تخریب سالن به تشک‌ها آسیب زد و حتی باعث بروز حریقی شد که اگر جلوی آن گرفته نمی‌شد مشکل ساز می‌شد. روز گذشته برای مرمت دیواره‌ها اقدام کردیم اما متوجه شدیم برشی در دیواره ایجاد شده که چه بسا باعث ریزش آن می‌شد و اگر ورزشکاران در سالن بودند قطعاً جان آنها را به خطر می‌انداخت.

طبیبی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: این اولین بار نیست که سالن سنگنوردی با اقدامات اینچنینی مواجه می‌شود. ابتدا فکر می‌کردیم که مسئول سالن کشتی به صورت خودسرانه اقدام به این کار می‌کند اما با پیگیری‌ها متوجه شدیم که حمایت فدراسیون کشتی و ریاست آن را پشت سر دارد. در هر صورت اینکه موضوع را به شرکت توسعه و مدیریت و حراست مجموعه گزارش داده‌ایم. بهتر است ریاست کشتی در این زمینه صبوری کند به خصوص با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اینکه توانایی مالی دو فدراسیون کشتی و کوهنوردی اصلاً قابل مقایسه نیست.

شهرداری باید برای تخریب اقدام می‌کرد

در همین رابطه یک مقام مسئول در فدراسیون کشتی با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده و اینکه چندماه از تاریخ تعیین شده برای تخلیه سالن سنگنوردی می‌گذرد، گفت: سالن توفیق جهانبخت جزو سرمایه‌های کشتی است و شناسنامه این رشته به حساب می‌آید. هزینه‌های میلیاردی برای استفاده از این سالن شده اما چگونگی تعبیه دیواره سالن سنگنوردی و اینکه دقیقاً مقابل پنجره‌های سالن ما است، در استفاده از آن مشکل ایجاد کرده بود. البته قانونی آن بود که شهرداری برای تخریب سالن اقدام کند.

مدیریت شیرودی به اختلاف ایجاد شده ورود نمی‌کند

سالن زنده یاد محمد داوودی که محل اختلاف فدراسیون کشتی و کوهنوردی شده است در مجموعه ورزشی شیرودی است. بنابراین این سوال مطرح است که «مدیریت این مجموعه چه ورودی به موضوع خواهد داشت؟»

جلائیان مدیریت مجموعه ورزشی شیرودی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: یکی دو بار از رئیس فدراسیون کشتی خواستیم تا صبر بیشتری داشته باشد و به فدراسیون کوهنوردی وقت بدهد اما در نهایت کار به اینجا کشید. الان هم تا جایی که امکان داشته باشد ما ورودی به موضوع نخواهیم داشت. این اختلاف باید توسط مراجع بالاتر و در وزارت ورزش بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال افراد کشتی و دوستان آقای دبیر در این زمینه کم لطفی کرده‌اند به خصوص که در روز تعطیل این اقدام را انجام داده‌اند. با این حال دو طرف را به دوستی دعوت می‌کنیم تا در آرامش موضوع حل و فصل شود.

مدیر مجموعه ورزشی شیرودی در عین حال گفت: در مورد اقدام صورت گرفته برای تخریب سالن سنگنوردی گزارشی در اختیار ما و حراست مجموعه گذاشته شده است. موضوع اما باید توسط آقایان کریمی و علی نژاد در شرکت توسعه و وزارت ورزش بررسی و برای آن تصمیم گیری شود. توصیه ما این است که دوستان با سعه صدر موضوع را پیگیری کنند.