صادرات ۱۵ میلیون دلاری شرکت هورخش کریمان

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگداشت روز صادرات استان کرمان برگزار شد و شرکت صادراتی بازرگانی شهریار هورخش کریمان به عنوان صادر کننده نمونه سال ۹۸ و همچنین جوان‌ترین تیم کارآفرین در استان کرمان مورد تجلیل قرار گرفت.

احسان خواجه حسنی مدیرعامل شرکت بازرگانی شهریار هورخش کریمان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این شرکت در زمینه صادرات پسته، مغز پسته و محصولات پسته به کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای شرقی و اروپا فعالیت می‌کند.

وی با بیان این مطلب که طی دومین سال متوالی به عنوان صادر کننده نمونه انتخاب شده‌ایم، اظهار داشت: از اینکه توانسته‌ایم در راستای بهبود وضعیت اقتصاد و ارزآوری کشور قدمی برداریم، بسیار خوشحال هستیم.

مدیرعامل شرکت بازرگانی شهریار هورخش کریمان با اشاره به اینکه در شرایط کرونا، صادرات در وضعیت سختی قرار دارد اما با تلاش، پشتکار و حمایت بیشتر مسئولان وضعیت صادرات می‌تواند خیلی بهتر شود، تصریح کرد: اگر مسئولان در تصمیم گیری دلسوزانه‌تر عمل کنند، به عنوان نماینده کوچکی از جامعه صادر کنندگان قول مساعد می‌دهم که ما می‌توانیم عملکرد خیلی بهتری داشته باشیم.

وی با بیان این مطلب که متأسفانه در مسیر صادرات مشکلات بسیاری وجود دارد که امیدوار هستیم با پیگیری بیشتر مسئولین وضعیت بهبود پیدا کند، بیان داشت: در سال ۹۸ توسط شرکت هورخش کریمان حدود ۱۵ میلیون دلار صادرات پسته انجام شده است که تاکنون ۶۰ درصد ارز به چرخه اقتصاد کشور بازگشت داده شده است.