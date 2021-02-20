طلب ۱۳۰۰میلیاردی دانشگاه آزاد از بنیاد شهید

محمد مهدی فداکار در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر اینکه بدهی بنیاد به دانشگاه آزاد اسلامی تعیین تکلیف شده است، با رد این خبر، اظهار کرد: اولاً دانشگاه آزاد اسلامی وظیفه خود می‌داند که برای قشر ایثارگر در دانشگاه نهایت تلاش و اهتمام خود را به کار ببندد. باید به این عزیزان خدمات مناسب ارائه شود، گرچه دستگاه‌های متولی مانند بنیاد شهید و سازمان برنامه و بودجه کشور نامهربانی می‌کنند و مطالبات دانشگاه آزاد اسلامی را پرداخت نکرده اند، ولی آموزش دانشجویان شاهد و ایثارگر هیچ گاه متوقف نشده و حتی برخی از این دانشجویان فارغ التحصیل شده اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی افزود: به نظر می‌رسد بنیاد شهید آنطور که به سایر بخش‌های خود توجه می‌کند، برای دانشجویان ایثارگر اهمیتی قائل نیست، چرا که اگر این اهمیت وجود داشت، آنقدر مطالبات معوق نمی‌شد.

فداکار با بیان اینکه مطالبات معوق بنیاد شهید، حقوق چند ماه دانشگاه را شامل می‌شود، خاطرنشان کرد: در واقع مطالبات ما باید از سوی دولت و سازمان برنامه پرداخت شود.

از دولت کمک نمی‌خواهیم، مطالبات معوق را پرداخت کنند

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی یک ریال درآمد دولتی ندارد و دانشگاه از محل شهریه و درآمدهای اختصاصی خود دانشگاه را اداره می‌کند، تصریح کرد: ما از دولت کمک نمی‌خواهیم، اما حداقل از آن‌ها انتظار داریم، مطالبات دانشگاه را پرداخت کنند و این توقع زیادی نیست. در حالی که ما در شرایط سخت اقتصادی دانشگاه را اداره و حقوق کارکنان و اساتید دانشگاه را پرداخت می‌کنیم، این انتظار می‌رود بنیاد شهید که بخشی از دولت است، به تعهدات خود عمل کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: در بودجه سال ۱۳۹۹ صراحتاً تاکید شده بود، مطالبات دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت شود، در حالی که شاهد هستیم به طور مثال مطالبات علوم پزشکی‌ها و سایرین پرداخت می‌شود، اما به دانشگاه آزاد اسلامی همچنان بی توجهی می‌شود.

در پرداخت حقوق کارکنان خود دچار مشکل هستیم / حقوق ۵ ماه در گرو پرداخت مطالبات دولت

فداکار ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر به دلیل عدم وصول مطالبات در پرداخت حقوق کارکنان خود، دچار مشکل هستیم، اظهار کرد: حقوق ۵ ماه کارکنان و هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گرو پرداخت مطالبات دولت است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی در واکنش به اظهارات معاون بنیاد شهید در خصوص تعیین تکلیف مطالبات دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این مقام مسئول در بنیاد شهید اعلام کرده است، مجموع مطالبات دانشگاه آزاد اسلامی از بنیاد شهید تا پایان نیمسال اول ۹۹-۹۸، ۱,۶۰۰ میلیارد تومان است، این در حالی است که این مطالباتِ قطعی شده از بنیاد تا بهمن ۹۷ بوده است؛ یعنی دو سال پیش و از آن زمان ۴ ترم گذشته و دانشجویان در حال حاضر مشغول ثبت نام برای ترم پنجم هستند و از طرف دیگر ۲ ترم تابستان را هم پشت سر گذاشته ایم.

۸۰۰ میلیارد تومان، مطالبه جدید دانشگاه آزاد از بنیاد شهید

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان دیگر از بنیاد شهید طلبکار شده است، گفت: بنیاد شهید با پیگیری‌های صورت گرفته، در شهریور ماه ۲۰۰ میلیارد تومان به ما پول داد و در یک تفاهم نامه به میزان ۸۵۰ میلیارد تومان ملک به دانشگاه واگذار کرد و مابقی مطالبات همچنان باقی مانده است.

ملک واگذار شده بنیاد را کسی از ما نمی خرد

فداکار درباره مشکلات فروش املاک واگذار شده بنیاد گفت: ما املاک واگذار شده را برای فروش ۲ بار در روزنامه اعلام کردیم، اما هیچ کس هنوز حاضر به خرید آن نشده و الان حاضر هستیم همین املاک را با ۱۰ درصد تخفیف به بنیاد واگذار کنیم و به جای آن به ما پول بدهند.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات واگذاری ملک به جای پول این است که بنیاد، ملک را به قیمت روز به ما می‌دهد، در حالی که بدهی ما از سال ۹۳ باقی مانده است. به طور مثال بهمن پارسال قرار بود، ملکی را به ارزش ۵۵۰ میلیارد تومان به دانشگاه بدهند، اما به دلیل جا به جایی رئیس بنیاد، به تعویق افتاد و بعد هم اعلام کردند ۶ ماه از تاریخ ارزش گذاری گذاشته و دیگر نمی‌توانیم ملک را بدهیم، اما پس از آن دیدیم همان ملک را با قیمت ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برای فروش گذاشته اند.

مطالبات دانشگاه آزاد بیش از ۳۰ درصد ارزش کالایی ندارد

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: بلایی که بر سر مطالبات ما آمده این است که در حال حاضر بیش‌تر از ۳۰ درصد ارزش کالایی ندارد، در حالی که اگر سر موعد پرداخت کرده بودند، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات دانشگاه آزاد اسلامی، الان ۱۰ هزار میلیارد ارزش داشت.

برای پرداخت حقوق مجبور به گرفتن وام شدیم

فداکار با بیان اینکه در دوران کرونا برای پرداخت حقوق معوق کارکنان خود مجبور به گرفتن وام از یکی از بانک‌ها شدیم، افزود: در حال حاضر بابت پرداخت معوقات خود دیگر نمی‌توانیم از بانک وام بگیریم. به طور مثال دانشگاه آزاد اسلامی بیش از ۵۰ میلیارد تومان به بازنشستگان خود بدهکار است.

این مقام مسئول دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: دوستان ما در بنیاد شهید با اعلام این گونه خبرها، در واحدهای ما توقع ایجاد می‌کنند و همکاران در دانشگاه به ما می‌گویند چرا وقتی مطالبات بنیاد را گرفته اید، حقوق و مطالبات ما را پرداخت نمی‌کنید؟

کمیته امداد و بهزیستی مطالبات ما را به موقع پرداخت می‌کند

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی در پایان اظهار داشت: کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی شهریه دانشجویان تحت پوشش خود را به موقع پرداخت می‌کند، ولی بنیاد شهید پس از سال‌ها اینگونه عمل می‌کند.