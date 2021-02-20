به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلیل میرمحمدی صبح شنبه در مراسم افتتاح یک واحد تولید گرانول با حضور وزیر صمت در شهرستان میبد اظهار داشت: نگاه مجلس انقلابی به خدمات وزارت صمت مثبت است و از رای اعتمادی که به وزیر صمت دادیم، خشنودیم.

وی با اشاره به اینکه میبد مهد علم استان یزد است، عنوان کرد: این شهرستان آماده سرمایه گذاری در همه زمینه ها به ویژه صنعت است.

میرمحمدی با اشاره به اینکه قبل از انقلاب حتی یک صنعت قابل توجه در میبد نداشتیم، بیان کرد: به برکت انقلاب اکنون میبد قطب تولید کاشی و سرامیک کشور است و امیدواریم با عنایت وزیر صمت، با رفع مشکلات صنعت فولاد و داروسازی، در این زمینه نیز پیشرفت های چشمگیری داشته باشیم.

وی با اشاره به مشکلات فولاد میبد بیان کرد: امیدواریم با توجه به قول وزیر صمت، تا پایان فعالیت دولت شاهد رفع مشکلات این واحد عظیم باشیم.

میرمحمدی با اشاره به اینکه صنایع میبد با محیط زیست همکاری دارند، عنوان کرد: بخش های آلاینده شغلی در صنعت کاشی و سرامیک با راه اندازی واحد تولید گرانول به زودی حذف خواهد شد.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس ادامه داد: امیدواریم شاهد رونق انواع و اقسام صنایع پاک، های تک و دانش بنیان در شهرستان میبد باشیم.

وی همچنین با اشاره به آمار بالای فارغ التحصیلان بیکار در میبد به عنوان یکی از قطب های علمی کشور اظهار امیدواری کرد: بتوانیم با حمایت دولت از استان یزد و میبد برای صدور مجوز و اعطای تسهیلات، صنایعی در این شهرستان ایجاد کنیم که فارغ التحصیلان دانشگاهی را مشغول به کار می کند.

محمدعلی طالبی، استاندار یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: با تعامل و همکاری که در استان یزد وجود دارد، بسیاری از مسائل در حوزه تولید تسهیل شده و مواردی نیز با تدبیر حل خواه شد و امید ما به مصوباتی است که در ستاد تسهیل صورت خواهد گرفت.