دانشگاه علمی کاربردی دانشجوی ارشد پروژه محور می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمدرضا پیش بین اعلام کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی طی چند سال دانشجوی کارشناسی ارشد را در دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌پذیرفت و از آنجایی که دانشجویان در مقطع ارشد مهارتی بودند، در آن مراکزی که وابسته به کارخانجات و در جوار کار بودند، بسیار موفق بودند و بعضی از دانشجویان ما توانستند در این عرصه فعالیت‌های خیلی درخشانی انجام دهند.

وی ادامه داد: البته در برخی رشته‌ها هم موفق نبودیم به همین علت خودمان داوطلبانه پذیرش کارشناسی ارشد را متوقف کردیم اما جزو برنامه دانشگاه هست که از سال ۱۴۰۰ به صورت محدود در بعضی از رشته‌هایی که پروژه محور باشند، پذیرش دانشجوی ارشد داشته باشیم و فکر می‌کنیم که پذیرش کارشناسی ارشد موجب این شود که بتوانیم حلقه نظام آموزش مهارتی را تکمیل کنیم.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مساعدت صندوق رفاه دانشجویان افزود: این امکان برای دانشجویان دانشگاه فراهم شده که از نیمسال دوم سال تحصیلی جاری بیش از ۷۰ درصد شهریه را بتوانند وام دانشجویی بگیرند و دانشجو در سامانه ثبت نام می‌کند و شرایط آن ساده است و تا ۴ نیمسال هم می‌تواند در هر مقطع وام بگیرد و این فرصت خوبی است که دانشجویان ما بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.