دوازدهمین برد تیم والیبال «نیش» با درخشش سعادت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، تیم نیش جمعه شب در چارچوب هفته هفدهم لیگ والیبال صربستان میهمان ستاره سرخ بلگراد بود و این تیم را سه بر یک شکست داد تا به دوازدهمین برد خود در این رقابت‌ها دست یابد.

ستاره سرخ بلگرد در ست نخست این مسابقه ۲۵ بر ۲۳ نیش را شکست داد اما در ست‌های دوم تا چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۸ بر ۲۶، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳ مغلوب شد تا با ۲۰ امتیاز در رده هشتم جدول لیگ صربستان باقی بماند.

بردیا سعادت در این مسابقه با کسب ۳۳ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان را به دست آورد که عملکرد درخشان او شامل ۲۷ حمله، دو دفاع و چهار سرویس بود.

تیم والیبال نیش با کسب این پیروزی، ۳۲ امتیازی شد و در رتبه دوم جدول لیگ صربستان قرار گرفت.