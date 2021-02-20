به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری روز سه‌شنبه ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ میزبان نشست علمی- تخصصی در خصوص بررسی نتایج یافته‌های مطالعه بین‌المللی تیمز ۲۰۱۹ با حضور مسئولین پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش، سیاستگذاران و صاحب‌نظران آموزش‌وپرورش کشور بود.

در این نشست حسام‌الدین آشنا، (مشاور محترم رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری) ضمن خیرمقدم به سیاستگذاران و صاحب‌نظران حاضر در این نشست و در آغاز مباحث با بیان ضرورت برگزاری نشست، نسبت به لزوم بهره‌گیری از نتایج مطالعات بین‌المللی در راستای برنامه‌ریزی دقیق‌تر به‌منظور دستیابی به اهداف مندرج در اسناد بالادستی تأکید کردند.

در ادامه فرهاد کریمی (رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش) به تبیین موضوع نشست در خصوص بررسی شرایط مشارکت جمهوری اسلامی ایران در طی ۲۵ سال حضور در مطالعات بین‌المللی تیمز و پرلز و وضعیت کنونی کشور با اشاره به آخرین نتایج و یافته‌های مطالعه تیمز ۲۰۱۹ پرداختند.

گزارش مهم‌ترین نتایج ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی هفتمین مطالعه تیمز -۲۰۱۹- با ارائه جناب آقای دکتر بهنام بهراد (عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه مطالعات) بخش دیگر این نشست بود که ایشان با ارائه نتایج حاصل از این مطالعات عملکرد دانش‌آموزان ایران را در دروس ریاضی و علوم‌تجربی در پایه‌های چهارم ابتدایی و هشتم (دوره متوسطه اول) را در مقایسه با دانش‌آموزان ایران در دوره‌های قبل و عملکرد دانش‌آموزان سایر کشورهای شرکت‌کننده تشریح کردند.

ایرج خوش‌خلق - عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه مطالعات نیز با ارائه توصیه‌های سیاستی در حوزه دانش‌آموز و برنامه درسی بر اساس نتایج مطالعات بین‌المللی تیمز -۲۰۱۹ به لزوم و اهمیت حضور و مشارکت نهادهای حاکمیتی در برنامه‌های وزارت آموزش‌وپرورش به‌ویژه حضور رئیس جمهور در جلسات شورای‌عالی آموزش‌وپرورش تأکید کردند.

بخش دیگر این برنامه و معرفی تبیین طرح خوانا مبتنی بر نتایج مطالعات بین‌المللی پرلز بود که توسط سید محمدحسین حسینی – مدیر کل دفتر پیش دبستانی و دبستانی معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ارائه شد در ادامه جلسه، سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران حضوری و مجازی نشست با ارائه نظرات و پیشنهادها و بیان پرسش و پاسخ نسبت به لزوم بهره گیری موثر از نتایج این مطالعات بین المللی تاکید و توصیه های سیاستی مورد نظر خود را در بخش های مختلف و مرتبط با حوزه تخصصی خود بیان کردند.

مرور ابعادی از نتایج مطالعه بین‌المللی تیمز ۲۰۱۹ و بیان توصیه‌های سیاستی حاصل از نتایج توسط کریمی بخش دیگر این برنامه بود و در پایان برنامه آشنا (رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری) به تبیین و تشریح تصمیمات و راهبردهای قابل اتخاذ پرداختند.