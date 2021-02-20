کیانوش محمد نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعمال محدودیت تردد به شهرستان دره شهر به صورت جدی در دستور کار است و جریمه ۵۰۰ هزار تومانی در انتظار افراد متخلف است.

فرماندار دره شهر تصریح کرد: بر اساس شرایط پیش آمده فعالیت گروه‌های شغلی ۳ و ۴ در شهرستان ممنوع است.

وی بیان کرد: مشاغل گروه سه شامل بوستان‌ها، مراکز تفریحی و مشاغل مشابه، مهدهای کودک، تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها (شامل غذای بیرون بر نمی‌شود)، آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی، موزه‌ها، سینماها و تئاترها، استخرهای سرپوشیده و باشگاه‌های ورزشی پر برخورد، چایخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها با عرضه مواد دخانی است.

محمد نژاد افزود: گروه چهار نیز شامل باشگاه‌های ورزشی و ورزش‌های پربرخورد از جمله کشتی، باغ وحش و شهر بازی، مراکز آبی، استخر سر پوشیده، باشگاه‌های ورزشی سالنی است.

وی گفت: هرگونه تجمع یا ورود افراد به هر دلیلی به آرامستان ها ممنوع است و با متخلفان طبق مقررات برخورد می‌شود و خودروهایی که تا شعاع ۵۰۰ متر آرامستان ها پارک کنند جریمه خواهند شد.