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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۲۰

فرماندار دره شهر خبر داد؛

اعمال محدودیت تردد به شهرستان دره شهر

اعمال محدودیت تردد به شهرستان دره شهر

ایلام-فرماندار شهرستان دره شهر گفت: با توجه به تغییر وضعیت شیوع کرونا در شهرستان از آبی به نارنجی، اعمال محدودیت تردد در دستور کار ستاد کرونای دره شهر قرار گرفته است.

کیانوش محمد نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعمال محدودیت تردد به شهرستان دره شهر به صورت جدی در دستور کار است و جریمه ۵۰۰ هزار تومانی در انتظار افراد متخلف است.

فرماندار دره شهر تصریح کرد: بر اساس شرایط پیش آمده فعالیت گروه‌های شغلی ۳ و ۴ در شهرستان ممنوع است.

وی بیان کرد: مشاغل گروه سه شامل بوستان‌ها، مراکز تفریحی و مشاغل مشابه، مهدهای کودک، تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها (شامل غذای بیرون بر نمی‌شود)، آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی، موزه‌ها، سینماها و تئاترها، استخرهای سرپوشیده و باشگاه‌های ورزشی پر برخورد، چایخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها با عرضه مواد دخانی است.

محمد نژاد افزود: گروه چهار نیز شامل باشگاه‌های ورزشی و ورزش‌های پربرخورد از جمله کشتی، باغ وحش و شهر بازی، مراکز آبی، استخر سر پوشیده، باشگاه‌های ورزشی سالنی است.

وی گفت: هرگونه تجمع یا ورود افراد به هر دلیلی به آرامستان ها ممنوع است و با متخلفان طبق مقررات برخورد می‌شود و خودروهایی که تا شعاع ۵۰۰ متر آرامستان ها پارک کنند جریمه خواهند شد.

کد مطلب 5151458

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