اردوهای طرح ولایت در آموزش و پرورش مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران شامگاه دوشنبه در آیین افتتاحیه اردوی طرح ولایت در اردوگاه شهدای دانش آموز بادله ساری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز، فرهنگی و 10 هزار شهید استان اظهار داشت: جوانان و نوجوانان با تاسی از مقام معظم رهبری و شهیدان پا به فرهنگ مقدس بسیجی گذاشته و حضور بسیج در طول هشت سال دفاع مقدس در تاریخ جنگ های جهان بی نظیر بوده است.

عبدالوحید فیاضی توجه به نام ولایت، بصیرت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نشاط و شادابی را سه محور مهم در اردوهای طرح ولایت دانست و تصریح کرد: دانش آموزان بسیجی باید با آشنایی از نام و فرهنگ ولایت و بصیرت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیشتازان علمی در عرصه تعلیم و تربیت باشند و بر محور دانایی آینده ایران را تضمین کنند.

وی اردوهای طرح ولایت را یکی از بهترین فرصت ها برای ایجاد نشاط و شادابی در بین دانش آموزان برشمرد و خاطر نشان کرد: با الگو پذیری از شهدای هشت سال دفاع مقدس فضای مدرسه، منزل، کار و محیط بیرون خود را نشاط آفرین کنید.

فیاضی در پایان از دانش آموزان خواست تا با پیروی از فرهنگ ولایت و تقویت معنویت و تقوا، دانایان و آگاهان ولایت مدار باشند و دستاوردهای این اردو را به دیگر دانش آموزان انتقال دهند.

مدیر واحد بسیج دانش آموزی استان یادآور شد: مرحله دوم این طرح 22 تیرماه و مرحله سوم 25 تیرماه در اردوگاه شهدای دانش آموز بادله ساری برگزار و در مجموع این سه مرحله هزار و 200 دانش آموز از مازندران شرکت دارند.

سرهنگ ماشا الله خانی افزود: 210 هزار و 848 نفر از دانش آموزان مازندران در قالب 38 حوزه مقاومت و دوهزار و 148 واحد مقاومت در مدارس، عضو عادی و فعال بسیج دانش آموزی هستند.

وی تعمیق معرفت و بصیرت و حضور فعال بسیجیان در صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی به منظور تربیت مدیران و اعضای شورای واحدهای پیشگامان بسیج دانش آموزی در مدارس و نیز ارتقا بینش و دانش اعتقادی، اخلاقی و سیاسی در مقابله با شبیخون فرهنگی را از جمله اهداف این طرح برشمرد.