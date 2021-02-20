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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۲۸

لیگ برتر تکواندو؛

هادی ساعی در سالن مسابقات/ دبیر فدراسیون: حضور ساعی قانونی است

هادی ساعی در سالن مسابقات/ دبیر فدراسیون: حضور ساعی قانونی است

هادی ساعی که از سوی کمیته انضباطی یک سال از حضور در سالن مسابقات محروم شده بود با تعلیق این حکم در محل برگزار لیگ برتر حاضر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه رقابتهای مرحله لیگ برتر تکواندو هادی ساعی مدیر فنی تیم تکواندو فرمانیه به سالن خانه تکواندو محل برگزاری این مسابقات آمد و چون گذشته از سوی سکوی تماشاگران مسابقات تیم خود را تماشا کرد.

هادی ساعی طبق رأی کمیته انضباطی و بعد از اتفاقات رخ داده در مرحله مقدماتی لیگ برتر از حضور در سالن مسابقات به مدت یکسال محروم شده بود.

مجید نیری دبیر فدراسیون تکواندو در این خصوص گفت: هادی ساعی طبق قانون اجازه داشته در مهلت مقرر به رأی کمیته انضباطی اعتراض کند که این کار را انجام داده و مطابق آئین نامه کمیته انضباطی در این شرایط و تا زمان تشکیل جلسه رسیدگی به این اعتراض حکم محرومیت به حالت تعلیق در می‌آید. هادی ساعی نیز بر همین اساس در سالن حضور یافته و حضورش هم قانونی است.

نیری در مورد زمان تشکیل جلسه گفت: در حال انجام مقدمات کار و فراهم آوردن امور اداری آن هستیم و به زودی زمان تشکیل جلسه را اعلام می‌کند.

شایان ذکر است مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ برتر از صبح امروز در خانه تکواندو آغاز شده است.

کد مطلب 5151470

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