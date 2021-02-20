تاثیر خریدهای اینترنتی در کاهش شیوع کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فرهادی، اظهار داشت: با توجه به اینکه وارد ماه اسفند می‌شویم، در این ماه مردم به طور سنتی برای خرید وسایل و ملزومات به بازار و اماکن خرید می‌روند. با توجه به مصوبه هفته گذشته ستاد ملی کرونا، تسهیلاتی در این باره مصوب شده و برای سال نو، تمهیدات جدید دیده شده است.

وی ادامه داد: در کمیته امنیتی اجتماعی وزارت کشور بحث‌های متفاوتی مطرح شده و با توجه به اینکه این کمیته ذیل ستاد ملی کرونا است، در اتاق اصناف و وزارت صمت به عنوان یک مأموریت ویژه، به آن‌ها اعلام شده که با راه اندازی سایت‌های مختلف و حمایت از سایت‌های خرید و فروش الکترونیک، تمهیداتی را در نظر بگیرند که مردم بدون حضور در پاساژها و فروشگاه‌ها بتوانند مایحتاج خود را خرید کنند.

فرهادی تصریح کرد: البته در خیلی جاها نان، میوه و ارزاق عمومی را هم می‌توان با پیک و به طور الکترونیکی خرید کرد اما این مسئله هنوز در جامعه گسترش نیافته است و گسترش این مسئله به دو صورت امکانپذیر است.

وی گفت: مسئله اول که ارتباط موضوعی با وزارت بهداشت دارد، این است که تسهیلاتی باید ایجاد شود که مردم با دسترسی‌های راحت و الکترونیک بتوانند سفارشات خود را انجام دهند. مسئله دوم که توصیه و پیشنهاد ما است ولی مأموریت ذاتی وزارت بهداشت نیست، این است که خرید اینترنتی و الکترونیک را می‌توان با تخفیف‌هایی حتی ارزان‌تر از خرید حضوری ارائه داد که مردم به جای اینکه حضوری به مراکز خرید مراجعه کنند، بتوانند با تخفیف‌های خوب، اقلام را دریافت کنند. نباید اینطور باشد که خرید اینترنتی برای مردم گران‌تر شود.

فرهادی گفت: وزارت بهداشت اهمیت خریدهای اینترنتی را در دستور کار پیگیری با اولویت خود قرار داده و در نظر داریم ابتدای هفته مکاتبات جدی در این باره را با وزارت صمت، اتاق اصناف و تمام دستگاه‌های مرتبط داشته باشیم که این کار را برای اسفند ماه انجام دهند.

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، ادامه داد: خرید اینترنتی دو سود مهم دارد یکی اینکه کمک می‌کند که از تراکم جمعیت شهرها به دلیل تردد، کاسته شود و دوم اینکه کمک می‌کند واحدهای صنفی کسب و کار خود را در این روزهای کرونایی داشته باشند.

وی گفت: اگر شرایط بیماری تغییر کرد و تعداد افراد مبتلا افزایش یافت و شهرها از آبی به زرد و از زرد به نارنجی تبدیل شد و مجبور شدیم پاساژی را ببندیم، واحدهای صنفی تعطیل نشوند و حداقل بتوانند به طور اینترنتی به فعالیت خود ادامه دهند و عملاً معیشت اقتصادی لطمه نمی‌خورد و تاب آوری اجتماعی هم بالا می‌رود.

وی گفت: از ابتدای سال تا الان پلتفرم‌های مختلفی برای خرید اینترنتی فعال شده اند و ما نیز تسهیلات ویژه ای برای آنها گذاشته ایم و اصلی ترین آن این بوده که در همه جا با خرید الکترونیکی موافقت کرده ایم اما هنوز تعداد این پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی کافی نیست.

فرهادی افزود: زمانی کفایت این مراکز را می‌توانیم به چشم ببینیم که وقتی وارد شهرهای بزرگ می‌شویم شاهد ازدحام جمعیت در پاساژها نباشیم. باید سیستم‌های الکترونیک و فروش‌های آنلاین بتوانند جمعیت خریدار را تحت کنترل قرار دهند و حجم خرید آن‌ها را پاسخ دهند ضمن اینکه سود اقتصادی را هم برایشان داشته باشد. البته برنامه‌های حمایتی در این باره برعهده وزرات صمت، جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و دارایی و به خصوص وزارت ارتباطات است که بستر اینترنتی را فراهم کند.

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در اقدام اول وزارت بهداشت در تمامی جلسات و در تمامی پروتکل‌های بهداشتی، سیستم خرید الکترونیکی و اینترنتی و مجازی را توصیه کرده است و گفته است که به جای اینکه واحد صنفی را تعطیل کنید، فروش را مجازی و الکترونیکی کنید. حتی در بدترین شرایط بحرانی یعنی شرایط قرمز کرونایی هم سیستم الکترونیک می‌تواند برقرار باشد زیرا ارتباطات افراد کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: ما به مردم توصیه می‌کنیم تا جایی که ممکن است در خانه بمانند و تغییر رنگ شهرها را دلیل برای اتمام بیماری ندانند، زیرا ما ویروس در گردش را همچنان در کشور داریم. درست است مرگ و میر ما کاهش یافته ولی مرگ بین ۵۰ تا ۸۰ نفر در روز همچنان رقم بالایی است بنابراین مردم باید عادت به خرید کردن مجازی و اینترنتی سوق داده شوند. هرچند بسیاری از خانواده‌ها هم هستند که در حال حاضر از این طریق خریدهای خود را انجام می‌دهند.

فرهادی گفت: شرایط اساسی برای خریدهای اینترنتی نباید فراموش شود، یعنی بستر الکترونیک باید فراهم شود اما با تخفیف‌های ویژه و ارزان‌تر از خرید حضوری هم مهم است و ما این مسئله مهم را به طور مکتوب آماده کرده ایم و به وزارت صمت ارسال خواهیم کرد. بخش خصوصی اگر مشتری بیشتری داشته باشد، صرفه اقتصادی بیشتری دارد و برای مردم هم اقتصادی‌تر است که به جای صرف هزینه بنزین و رفت و آمد بتوانند با پیک و پست خریدهای اینترنتی خود را از فروشگاه‌های اینترنتی معتبر انجام دهند.