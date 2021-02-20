مشاهده «کورکور بال سیاه» برای نخستین بار در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر محمد کرمی با اشاره به اینکه این گونه مشاهده شده از راسته شاهین سانان و خانواده قوشیان است، افزود: کورکور بال سیاه پرنده‌ای شکاری است که به وسیله اندازه کوچک، رنگ سفید و روشن و سیاهی روی شانه‌هایش از سایر کورکورها قابل تشخیص است.

وی با بیان اینکه این پرنده به صورت کمیاب در نواحی جنوبی کشور وجود دارد و به صورت محلی در استان‌های کرمان و هرمزگان جوجه آوری می‌کند، اظهار داشت: کورکور بال سیاه به صورت مهاجر عبوری در آشوراده در استان گلستان و زمستان گذر در استان خوزستان مشاهده شده است.

کرمی تصریح کرد: گونه مذکور در فهرست پرندگان حمایت شده ایران قرار دارد و دارای ارزش حفاظتی است.