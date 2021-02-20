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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۲۷

مشاهده «کورکور بال سیاه» برای نخستین بار در تهران

مشاهده «کورکور بال سیاه» برای نخستین بار در تهران

رییس اداره حیات وحش محیط زیست استان تهران از مشاهده و ثبت تصویر یک بهله «کورکور بال سیاه» برای اولین بار در استان تهران توسط کارشناسان این اداره در پایش منطقه حفاظت شده کویر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر محمد کرمی با اشاره به اینکه این گونه مشاهده شده از راسته شاهین سانان و خانواده قوشیان است، افزود: کورکور بال سیاه پرنده‌ای شکاری است که به وسیله اندازه کوچک، رنگ سفید و روشن و سیاهی روی شانه‌هایش از سایر کورکورها قابل تشخیص است.

وی با بیان اینکه این پرنده به صورت کمیاب در نواحی جنوبی کشور وجود دارد و به صورت محلی در استان‌های کرمان و هرمزگان جوجه آوری می‌کند، اظهار داشت: کورکور بال سیاه به صورت مهاجر عبوری در آشوراده در استان گلستان و زمستان گذر در استان خوزستان مشاهده شده است.

کرمی تصریح کرد: گونه مذکور در فهرست پرندگان حمایت شده ایران قرار دارد و دارای ارزش حفاظتی است.

کد مطلب 5151477

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    نظرات

    • کمیل IR ۱۸:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
      3 1
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      این بدبختارو نکشین مرد باشین
    • Jjlion IR ۲۰:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
      3 2
      پاسخ
      سلام‌ دوستان‌ این‌ پرنده‌ زیاد‌ دور‌ و‌ ور‌‌ ما‌ اصلاچیز‌ عجیبی‌ نیست‌ که‌ درتهران‌ دیده‌ شده‌ اصلا‌ چقدر‌ میخواهید‌ براتون‌ بگیرم‌ ولله‌

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