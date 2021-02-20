بازار نفت با ابهامات بسیاری روبروست/تولیدکنندگان باید محتاط باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز از دوبی، عبدالعزیز بن سلمان افزود: هنوز بسیار زود است اعلام کنیم ویروس کرونا را شکست داده‌ایم و تولیدکنندگان نفت باید همچنان بسیار محتاط باشند.

وی گفت: نسبت به یک سال پیش شرایط بسیار بهتری داریم، اما باید بار دیگر نسبت به رضایت از شرایطمان هشدار دهم. ابهام‌های بسیاری وجود دارد و ما باید بسیار محتاط باشیم.

وزیر انرژی عربستان اظهار کرد: باید به افرادی که سعی می‌کنند اقدام بعدی اوپک پلاس را پیش‌بینی کنند بگویم که سعی نکنند مسائل غیرقابل پیش‌بینی را پیش‌بینی کنند.