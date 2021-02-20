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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۵۳

وزیر انرژی عربستان:

بازار نفت با ابهامات بسیاری روبروست/تولیدکنندگان باید محتاط باشند

بازار نفت با ابهامات بسیاری روبروست/تولیدکنندگان باید محتاط باشند

وزیر انرژی عربستان معتقد است بازار نفت هنوز با ابهامات زیادی روبه‌روست از این رو تولیدکنندگان باید همچنان درباره شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا بسیار محتاط باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز از دوبی، عبدالعزیز بن سلمان افزود: هنوز بسیار زود است اعلام کنیم ویروس کرونا را شکست داده‌ایم و تولیدکنندگان نفت باید همچنان بسیار محتاط باشند.

وی گفت: نسبت به یک سال پیش شرایط بسیار بهتری داریم، اما باید بار دیگر نسبت به رضایت از شرایطمان هشدار دهم. ابهام‌های بسیاری وجود دارد و ما باید بسیار محتاط باشیم.

وزیر انرژی عربستان اظهار کرد: باید به افرادی که سعی می‌کنند اقدام بعدی اوپک پلاس را پیش‌بینی کنند بگویم که سعی نکنند مسائل غیرقابل پیش‌بینی را پیش‌بینی کنند.

کد مطلب 5151481

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