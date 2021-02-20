ایجاد ۲۲ صفحه اینستاگرامی شهر آماده برای ۲۲ منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر کلهری گفت: انواع مخاطرات محتمل در سطح مناطق ۲۲ گانه به صورت مجزا همراه با پیام‌ها و کلیپ‌ها و ویدئوهای کوتاه آموزشی تولید شده توسط شهروندان با هدف ارتقای آمادگی شهروندان در حوادث و سوانح و نیز اقدامات لازم در مبارزه با ویروس کرونا در صفحات اینستاگرام شهر آماده بارگذاری می‌شود.

کلهری گفت: شهروندان می‌توانند با عضویت در صفحه اینستاگرامی منطقه خود به آدرس Teh.1.shahr.amade که از منطقه یک تا ۲۲ را شامل می‌شود، ضمن فراگیری مطالب آموزشی، در مسابقه اینستاگرامی شهرآماده در هر ماه نیز شرکت کنند.

کلهری افزود: در همین خصوص دوره‌های آموزشی برای مسئولان هر صفحه اینستاگرامی شهر آماده در سالن کنفرانس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شده و مسئولان آموزش‌های لازم کار با اینستاگرام را فرا گرفتند.

او گفت: شهروندان می‌توانند با تولید ویدئوهای کوتاه آموزشی در سبک‌های مختلف با موضوع پرداختن به یک بحران همچون زلزله، سیل، آتش‌سوزی، کرونا و ارسال آن به صفحه اینستاگرام منطقه خود در مسابقه شرکت کنند و فیلمی که بیشترین بازدید را داشته باشد به عنوان فیلم برگزیده معرفی و به برندگان این مسابقات یک کیف خودرویی کمک‌های اولیه هدیه داده می‌شود.