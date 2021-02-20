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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۲:۰۵

پاشازاده برای دومین بار از هدایت پاس همدان استعفا داد

پاشازاده برای دومین بار از هدایت پاس همدان استعفا داد

مهدی پاشازاده برای بار دوم از هدایت تیم پاس همدان استعفا داد و با این که این استعفا هنوز پذیرفته نشده، اما وی عزمی برای بازگشت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پاشازاده سرمربی تیم پاس همدان روز گذشته و بعد از تساوی خانگی مقابل تیم نفت امیدیه از هدایت این تیم استعفا داد که این دومین استعفای وی در این فصل است.

مجموعه مدیریتی باشگاه پاس هنوز استعفای وی را نپذیرفته، اما گفته می‌شود پاشازاده دیگر قصد بازگشت به این تیم را ندارد. این دومین باری است که پاشازاده به دلیل مشکلات موجود از هدایت پاس همدان استعفا داد که بار اول و بعد از عدم پذیرش این استعفا، وی به این تیم بازگشت، اما گویا این بار قصد بازگشت ندارد.

تیم فوتبال پاس همدان در هفته نهم رقابتهای لیگ دسته دوم کشور با ۱۲ امتیاز در رده پنجم قرار گرفته است و فاصله این تیم با نفت امیدیه در صدر جدول، ۹ امتیاز است.

کد مطلب 5151501

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