به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۲۰۹ هزار و ۸۹۲ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۲۰۸ هزار و ۹۹۸ نمونه داده شده است، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۶۶ هزار و ۲۳۲ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد نمونه‌های منفی را ۱۴۲ هزار و ۷۶۰ مورد بیان کرد و گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۳۴۳ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

کوشکی با بیان اینکه کرونای انگلیسی پشت دروازه‌های استان است، گفت: مردم استان از خود و فرزندانشان مراقبت کنند.

وی بر ضرورت دوری از تجمعات، دور همی ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی تاکید کرد و افزود: تنها راه پیشگیری از بیماری این امر است.

بنابر این گزارش، تعداد ابتلاء به بیماری کرونا تا روز گذشته در لرستان ۶۶ هزار و ۱۱۴ مورد و تعداد فوتی‌ها هزار و ۳۴۱ نفر بوده است.