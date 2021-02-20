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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۵۴

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

کرونای انگلیسی پشت دروازه‌های لرستان/ثبت ۱۱۸ ابتلای جدید و ۲ فوتی

کرونای انگلیسی پشت دروازه‌های لرستان/ثبت ۱۱۸ ابتلای جدید و ۲ فوتی

خرم‌آباد- دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر اینکه کرونای انگلیسی پشت دروازه‌های لرستان است، از ثبت ۱۱۸ ابتلای جدید و دو فوتی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۲۰۹ هزار و ۸۹۲ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۲۰۸ هزار و ۹۹۸ نمونه داده شده است، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۶۶ هزار و ۲۳۲ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد نمونه‌های منفی را ۱۴۲ هزار و ۷۶۰ مورد بیان کرد و گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۳۴۳ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

کوشکی با بیان اینکه کرونای انگلیسی پشت دروازه‌های استان است، گفت: مردم استان از خود و فرزندانشان مراقبت کنند.

وی بر ضرورت دوری از تجمعات، دور همی ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی تاکید کرد و افزود: تنها راه پیشگیری از بیماری این امر است.

بنابر این گزارش، تعداد ابتلاء به بیماری کرونا تا روز گذشته در لرستان ۶۶ هزار و ۱۱۴ مورد و تعداد فوتی‌ها هزار و ۳۴۱ نفر بوده است.

کد مطلب 5151508

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