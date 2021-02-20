به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سامانه‌های راداری و امدادی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش رونمایی شد.

این دو محصول ایران‌ساخت با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به همت شرکت‌های دانش‌بنیان در سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تولید شده است تا نیاز کشور با توانمندی بومی تأمین شود.

توانمندی دانش‌بنیان‌ها در رفع نیازهای فناورانه کشور

سورنا ستاری، در این مراسم با اشاره به نقش دانش بنیان‌ها در تولیدات تجهیزات فناورانه و راهبردی گفت: ورود این شرکت‌ها به هر حوزه‌ای از دفاعی، صنعتی، سلامت و تجاری نویدبخش ورود نوآوری به آن حوزه‌ها است و از آمادگی بخش‌های مختلف برای استقبال از این نوآوری‌ها حمایت می‌کنیم.

رئیس ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته، با اشاره به رویکرد مثبت پدافند هوایی به تحول و ساخت دستاوردهای ایران‌ساخت ادامه داد: پدافند هوایی جز پیشگامان در عرصه دانش‌بنیان است و رویکرد باز و مثبت این بخش به نوآوری دانش‌بنیان‌ها زمینه‌ساز تحولات ارزشمندی شد. امیدوارم این رویکرد به دیگر بخش‌های کشور تعمیم پیدا کند.

ستاری با بیان این‌که نوآوری، ارمغان شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق برای بخش‌های گوناگون است، بیان کرد: باید به موضوع نوآوری توجهی ویژه داشته باشیم. زیرا نوآوری است که پیشرفت و فائق آمدن بر مشکلات را به همراه دارد و آبادانی در گروی نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، افزود: توسط این کسب‌وکارها نوع جدیدی از نوآوری‌ها و فناوری‌ها، روش‌ها، خدمات و محصولات جدیدی به ارمغان می‌آید که ضمن خلق ارزش افزوده، اقتدار و خودکفایی را به همراه دارد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان این‌که استقبال صنایع و بخش‌های دفاعی، تحولی جدید را در رفع مهم‌ترین نیازهای اولویت‌دار کشور ایجاد کرده است ادامه داد: هموار کردن راه برای این شرکت‌ها، سر منشأ تحولات فناورانه و سرریز دانش و فناوری خواهد بود.

ستاری، دفاع مقدس را نمونه‌ای بارز از نقش‌آفرینی نوآوری در اوج محدودیت‌ها دانست و ادامه داد: در سالگرد عملیات والفجر ۸ قرار داریم. این عملیات مصداق بارزی از توانمندی نوآوران بود که در اوج محدودیت‌ها و مشکلات با افتخار آفرینی افراد خلاق و نوآور، به برگ زرینی در تاریخ کشور بدل شد. و الفجر ۸ موفقیت آمیز نمی‌شد مگر با نوآوری‌هایی که پا به میدان گذاشتند.

وی همچنین بیان کرد: می‌بایست بخش‌های اثرگذار کشور به توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق اعتماد کنند و با حمایت از نوآوری آنها، زمینه‌ساز خلق ارزش افزوده و ثروت شوند.

سامانه راداری بهمن بدون انتشار امواج و منطبق با پیشرفته‌ترین فناوری روز دنیا در این حوزه از قابلیت شناسایی و کشف ریز پرنده‌ها همچون هواپیماهای بدون سرنشین و رادار گریز برخوردار است.

همچنین اتاق عمل سیار خود کششی تحت عنوان نجات، با قابلیت استفاده در موقعیت‌های بحرانی، امکانات حیاتی حوزه پزشکی را ارائه می‌کند و برای نخستین بار در کشور بومی‌سازی شده است.