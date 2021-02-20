تشکیل قرارگاه عملیات سایبری با بهره گیری از ظرفیت روحانیون مستقر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینعلی رضازاده پیش از ظهر شنبه با اشاره به اینکه یکی از مهمترین حوزه‌های هماوردی و جنگ با دشمنان حوزه فضای مجازی و رسانه است، افزود: امروز رسانه نقش بسیار مهمی در زندگی و سرنوشت جوامع بازی می‌کند.

وی با بیان اینکه یکی از جنگ‌ها و حوزه‌هایی که بشریت امروز به توجه به آن نیازمند روایتگری است، اضافه کرد: متأسفانه شاهد هستیم که برخی مسائل داخلی از سوی دشمنان به گونه‌ای روایتگری می‌شود که در پایان موضوع غیر واقعی به صورت واقعی در اذهان عمومی نهادینه می‌شود.

رضازاده با اشاره به اینکه رسانه‌ها آن چیزی که هستند را به نمایش نمی‌گذارد بلکه به دنبال بیان مسائل آن گونه که خود دوست دارند، هستند، گفت: با توجه به این شرایط توجه به روایتگری بسیار مهم است.

وی در ادامه با بیان اینکه در این حوزه یکی از وظایفی که باید در آن حساس باشیم فضایی است که به عنوان پاشنه آشیل یک جامعه مطرح است، تصریح کرد: خانواده و نظام از جمله این موارد محسوب می‌شوند که برای پاسداشت آن باید تلاش کنیم.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اینکه به همین لذا این اداره کل به دنبال تشکیل قرارگاه رزمندگان سایبری است، تأکید کرد: با تشکیل این قرارگاه با استفاده از ظرفیت روحانیون مستقر در استان و جوانان زیر نظر آنها گروه‌های تشکیل می‌شود که در سطح فضای مجازی به دنبال تبلیغ دین، قرآن و فرهنگ اسلامی باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون ۱۵ روحانی مستقر در استان گیلان اعلام آمادگی و نیروهای خود را نیز در این زمینه معرفی کرده اند، ادامه داد: باید به تبلیغ دین کمک کنیم و باید بدانیم که از کجا شروع می‌کنیم و به دنبال چه هستیم.

رضازاده با اشاره به اینکه این افراد در پنج گروه خانواده، سیاسی، اخلاقی، جبهه مقاومت و رهبری ساماندهی خواهند شد، ادامه داد: برای هر گروهی راهبر و یا راهیار تعیین و برنامه‌ها تدوین شده و اقدامات بر اساس آن برنامه‌ها انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه یک گروه پشتیبان و رصد موضوعات نیز تشکیل شده که مهمترین مسائل روز جامعه که دشمن بر روی آن توجه ویژه‌ای دارد را رصد و پایش خواهد کرد، اضافه کرد: بعد از شناسایی موضوع و برای آن از طریق گروه‌های پنجگانه تولید محتوا می‌شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اینکه در حال حاضر فعالیت این قرارگاه به صورت یک ماهه و آزمایشی انجام خواهد شد، گفت: در پایان بعد از رصد و پایش و شناسایی نقاط قوت و ضعف، اقدامات بعدی نیز انجام خواهد شد.