اولین نسخه پیش نمایش اندروید ۱۲ آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، انتظار می‌رود نسخه نهایی اندروید ۱۲ تا قبل از پایان سال ۲۰۲۱ عرضه شود. اسم کد این سیستم عامل اسنو کن است و در آن برای تشخیص افقی یا عمودی کردن صفحه نمایشگر از دوربین جلوی گوشی استفاده می‌شود. در نسخه‌های فعلی اندروید برای این کار از حسگرهای شتاب سنج و ژیروسکوپ استفاده می‌شود.

اندروید ۱۲ سازگاری بیشتری با بازی‌های ویدئویی دارد و قابلیتی موسوم به مدیر بازی به آن اضافه شده که کنترل اعلان‌های بازی‌ها، روشنایی صفحه در زمان بازی و صدای گوشی در این حالت را تسهیل می‌کند. این خدمات در صورت اعمال تنظیمات قبلی به صورت خودکار در زمان آغاز اجرای بازی‌های ویدئویی فعال می‌شود.

برای کاهش سریع نور گوشی‌های اندرویدی در سیستم عامل اندروید ۱۲ یک کلید خاص تعبیه شده که می‌تواند به سرعت مقدار روشنایی گوشی را به یک حد خاص کاهش دهد. همچنین امکانات تازه ای برای تسهیل تعامل با اپلیکیشن‌های مختلف اندرویدی، پشتیبانی بهتر از فرمت های مختلف ویدئویی و تصویری و سازگاری بیشتر سیستم عامل اندروید ۱۲ با نمایشگرهای بزرگ‌تر در نظر گرفته شده است.

برخی تغییرات جزئی‌تر در این سیستم عامل عبارتند از پشتیبانی از تهیه اسکرین شات از صفحات وب طولانی و بلند، امکانات بیشتر برای قفل نمایشگر، کنترل بهتر بخش اعلان ها، امکان از کار انداختن سریع‌تر دوربین و میکروفون گوشی.