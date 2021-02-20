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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۲:۰۷

صبح امروز؛

آیت الله حسینی زابلی درگذشت

آیت الله حسینی زابلی درگذشت

آیت الله سید محمد حسین حسینی زابلی از اساتید اخلاق و از شاگردان حضرت امام خمینی(ره) درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد حسین حسینی زابلی استاد اخلاق و از وعاظ شهیر تهران صبح امروز شنبه دوم اسفند ماه ۱۳۹۹ دارفانی را وداع گفت.

آیت الله حسینی زابلی در ۲۰ سالگی و در شهر مقدس قم به کسوت روحانیت در آمد و ملبس شد اما دوران شکوفایی علمی او در نجف و در خدمت اساتیدی همچون حضرت امام (ره)، آیت الله خویی (ره)، آیت الله سیستانی و … رقم خورد.

مرحوم آیت الله حسینی زابلی از محضر اساتیدی همچون مرحوم آیت الله بهاءالدینی و مرحوم آیت الله شیخ حسنعلی نجابت نیز بهره برده بود.

خبرگزاری مهر، رحلت این عالم ربانی و استاد اخلاق را تسلیت می‌گوید.

کد مطلب 5151518

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    نظرات

    • IR ۰۸:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      5 0
      پاسخ
      سالها بود توفیق زیارت ایشان را نداشتم. پاییز سال 86 در آن اتاق کوچک مهمان چای و شیرینی شدم که خودشان با دستان گرم و مهربان شان آوردند. پدرانه مرا در آغوش کشیدند و در پایان صمیمانه بدرقه ام کردند. پدری بود ملکوتی و اسمانی... هر وقت نام حضرت آقا می آمد می فرمودند "رهبر سوخته دل ما"...

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