آیت الله حسینی زابلی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد حسین حسینی زابلی استاد اخلاق و از وعاظ شهیر تهران صبح امروز شنبه دوم اسفند ماه ۱۳۹۹ دارفانی را وداع گفت.

آیت الله حسینی زابلی در ۲۰ سالگی و در شهر مقدس قم به کسوت روحانیت در آمد و ملبس شد اما دوران شکوفایی علمی او در نجف و در خدمت اساتیدی همچون حضرت امام (ره)، آیت الله خویی (ره)، آیت الله سیستانی و … رقم خورد.

مرحوم آیت الله حسینی زابلی از محضر اساتیدی همچون مرحوم آیت الله بهاءالدینی و مرحوم آیت الله شیخ حسنعلی نجابت نیز بهره برده بود.

خبرگزاری مهر، رحلت این عالم ربانی و استاد اخلاق را تسلیت می‌گوید.