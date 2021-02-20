۲۰ پروژه پدافند هوایی در سال جهش تولید طراحی و اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا صباحی‌فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش صبح امروز در مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی پدافند هوایی ارتش اظهار داشت: پروژه‌هایی که می‌توانستیم آن‌ها را رسانه‌ای کنیم به مردم و رسانه‌ها معرفی شده‌اند و تعدادی از آن‌ها نیز که قابلیت رسانه‌ای شدن نداشته به‌عنوان لایه‌های پنهان در اختیار نیروی پدافند هوایی قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: یکی از پروژه‌هایی که امروز رونمایی شد، سامانه راداری «بهمن» نام دارد و در هیچ جای دنیا نمونه آن مشاهده نشده است. یکی از خصوصیات سامانه راداری بهمن پسیو بودن است که می‌تواند همه هواپیماها و پرنده‌های متعارف و پرنده‌های با سطح مقطع بسیار کم، نظیر پهپادها و ریزپرنده‌ها را کشف و شناسایی کند.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: ما می‌توانیم این سامانه را از امروز وارد چرخه عملیاتی کنیم. این پروژه با حمایت‌های سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور که یادگار امیر سرلشکر شهید «منصور ستاری» است، انجام شده است.

امیر صباحی‌فرد افزود: پروژه بعدی هم اتاق عمل سیار است که به صورت خودکششی در همه میدان‌های رزم و شرایط بحرانی مانند سیل و زلزله حاضر شده و به‌صورت خوداتکا مأموریت خود را انجام می‌دهد. در واقع نخستین بار است که چنین پروژه‌ای در نیروی پدافند هوایی ارتش انجام گرفته است.