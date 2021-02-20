به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت داوران در بخش برترین اسباببازیهای شناختی از شش گروه برگزیده از میان آثار رسیده به دبیرخانه ششمین جشنواره ملی اسباببازی با اهدای لوح تقدیر و نشان برترین اسباببازی ایرانی سال ۱۳۹۹ قدردانی کرد.
هیأت داوران اینبخش متشکل از کارشناسان ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پس از بررسی آثار راهیافته به بخش رقابتی جشنواره برگزیدههای این بخش را معرفی و در بیانیهای بر توجه بیشتر به این حوزه تاکید کردند.
هیأت داوران بخش اسباببازیهای شناختی در این بیانیه ارتقا سرمایه شناختی آحاد جامعه ایرانی را اولویتی ملی دانستند و از بازی بهعنوان بخش جداییناپذیر رشد و تحول کودک و مهمترین عامل ارتقا مهارتهای شناختی یاد کردهاند
در این بیانیه همچنین شاخص اصلی ارزیابی بازیها را شناختیبودن آنها عنوان شده است، بهاین معنا که بتواند باعث فعالشدن یا تقویت مهارتهای شناختی کودکان از جمله توجه و تمرکز، حل مسئله، حافظه و… شود.
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